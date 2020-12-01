搶寬頻上網用戶，凱擘大寬頻1日宣布，新申辦120M以上光纖上網用戶，每月月租699元起。另外針對即將到來的雙12檔期，則祭出200Mbps以上寬頻上網，月繳749元起。

其中，新申辦凱擘大寬頻120M(含)以上光纖上網指定方案，每月699元起，可再享有把Google Nest Mini智慧音箱帶回家、免費使用Mesh WiFi子機、或送Uniigym體感健身課程一年三選一，且可以免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器、送機上盒myVideo豪華月租超過20,000部影劇作品2年看到飽。選擇Uniigym的用戶，再加碼送高畫質網路攝影機，若申辦含數位有線電視之光纖上網方案，再免費送HBO GO 3個月。

另外，凱擘大寬頻網路門市針對雙12年終慶，推出新申辦200Mbps(含)以上光纖上網指定方案，每月749元起，免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，可以隨時觀賞myVideo、LINE TV、HBO GO、KKTV多熱門OTT精采影音內容，還能以語音指令調整電視音量、轉換頻道或搜尋喜歡的節目，再把生活小幫手Google Nest Mini智慧音箱帶回家，12月31日前透過網路門市申辦，再送momo幣2,000元，限時再加碼抽momo幣10,000元。

凱擘大寬頻表示，Google Nest Mini中文化智慧音箱不受空間限制、無須手動操作，只要透過喚醒詞「Ok Google！」即可以語音詢問天氣或新聞，還能播放音樂及YouTube影音，智慧聲控生活大小事。Mesh WiFi子機能夠有效延伸無線網路收訊範圍，特別適用於大坪數或多樓層住家的用戶，在家中任何角落都能自在享受零死角、高品質的無線上網服務。至於11月新上架的Uniigym提供近千堂體感健身課程，涵蓋瑜珈、街舞、有氧運動等適合一家大小的健身項目，所有課程皆採隨點隨播無須下載，全家人在客廳就能一起運動。

凱擘大寬頻旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

(工商 )