台灣永續能源研究基金會主辦2020第十三屆「TCSA台灣企業永續獎」，聽力照護專家明基集團虹韻助聽器，不因疫情而服務停歇，榮獲卓越案例「創意溝通獎」肯定。 新冠疫情下，虹韻全面啟動「Telecare聽力雲端照護」、「免費到府服務」及「聽見愛希望工程」一系列聽力照護升級，給予聽損者安心、放心且便利的全方面聽力照顧，並結合網路、雲端和實體的溝通，提供與客戶、社區等利害關係人更多元的溝通管道。

虹韻將企業的永續理念和願景融入日常服務，依據過去20年聽力照護經驗與資源策略，脫離過去傳統的溝通模式，利用新媒體管理與利害關係人合作，結合公益活動在網路發酵、社群媒體中即時互動，發揮綜效成為聽損者的橋樑，共捐助30台助聽器及15台無線發射器，價值共達170萬元，並實地深入偏鄉舉辦講座，提供免費聽力檢查，喚起大眾關注聽力照護的重要性，成功協助上千位的聽損者重拾美麗聲音。

虹韻總經理王安表示：今年公益活動持續進行中，捐贈助聽器已結合至各門市日常服務，也配合政府長照2.0政策目標，擴大業界首創的「免費到府聽檢服務」便民措施，安排全台共100位聽力師和配戴師服務團隊免費到府服務。因疫情生活習慣改變，許多場合需戴上口罩交談，「Telecare聽力雲端照護」新增助聽器口罩模式，利用高科技調校，讓助聽器配戴者在困難聆聽環境中，順利與人溝通交談。

此外，以促進健康生活為目標，虹韻在各角度了解聽損者需求，陪伴聽損者走過助聽器適應期，把試聽期拉長至180天、規劃客製化「助聽器聽技巧課程」，「180天滿意宣言」，已獲得許多客戶好評回饋，在陪伴聽損者的路上，協助每位使用者戴得住、聽得好，找回自信，重回社交圈。

(工商 )