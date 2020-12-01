翻玩經典綜藝節目《案發現場躲貓貓》，「vivo AC LIVE秀」第二集請來九孔參與《vivo按發現場》，他誇張的神情與語氣，搭配經典躲藏會有的妝容，讓許多觀眾直呼：「真的好懷念！」

該集節目找來嗨咖、Dora謝雨芝、馮秉軒（餅乾）在大賣場找尋躲藏其中的藝人，隨著幾人腳步不斷邁進，鏡頭也切到躲藏藝人的忐忑神情，幾個明星刻意放大的效果表情，真的令人聯想起當年的經典節目《案發現場躲貓貓》。

(中時 )