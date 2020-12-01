翻玩經典《案發現場躲貓貓》 九孔驚喜現身 20:462020/12/01 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 翻玩經典綜藝節目《案發現場躲貓貓》，「vivo AC LIVE秀」第二集請來九孔參與《vivo按發現場》，他誇張的神情與語氣，搭配經典躲藏會有的妝容，讓許多觀眾直呼：「真的好懷念！」 該集節目找來嗨咖、Dora謝雨芝、馮秉軒（餅乾）在大賣場找尋躲藏其中的藝人，隨著幾人腳步不斷邁進，鏡頭也切到躲藏藝人的忐忑神情，幾個明星刻意放大的效果表情，真的令人聯想起當年的經典節目《案發現場躲貓貓》。 (中時 ) #經典 #案發現場 #躲貓貓 #躲藏 #九孔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣大與Riot Games聯手發表MOBA手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》 18:152020/12/01 科技 遠東商銀結合經典爵士 打造VIP饗宴 15:552020/11/30 財經 深圳房市熱 不管品質搶到就買 04:102020/12/01 產業財經 年度MOBA手遊力作《英雄聯盟：激鬥峽谷》數百萬玩家英雄魂覺醒 17:582020/12/01 科技 資訊月開展 祭現場獨享優惠 04:102020/12/01 時尚消費 滬尾藝文休閒園區前進板橋新北耶誕城 帶大家品嘗淡水美食 19:342020/12/01 生活 桃園跨年晚會卡司公布 八三夭樂團、孫盛希將獻唱 17:512020/11/30 娛樂 中天假處分開庭 轟聽證會違法 04:102020/12/01 焦點要聞 大小家庭都能吃！台北W飯店推除夕團圓飯「W抵家啦」 09:342020/11/30 生活 點亮高雄港 副市長史哲：陳其邁1句話逼死了跨年團隊 11:052020/12/01 政治 娛樂熱門新聞 《五燈獎》女星混血外貌走紅演藝圈 離婚罹憂鬱症今賣豆花維生 - 娛樂 女藝人頭等艙遇副總裁 暈船生子後得知驚人真相崩潰 - 娛樂 迪麗熱巴神顏崩塌變樣 網嚇壞「長得完全不一樣」 - 娛樂 噴完網紅家家 橫綱凱咪「真槍實彈」戰8男淫片流出 - 娛樂 董座千金不靠爸 「脫1次3萬」裸照慘遭外流 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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