（2310更新）

受到東北季風影響，新北市局部地區出現豪雨情形，台鐵針對「瑞芳-猴硐」發布列車乙級災害規模 (Severe)通知。因受豪雨影響致電力設備故障，臺鐵自07:30起，猴硐站至瑞芳站各次南下／北上列車有延誤情形，敬請見諒！預計修復完成時間為12月2日05:00。

因東北季風造成強降雨，北北基宜花5縣市下午發布豪大雨特報，就在晚間台鐵瑞芳路段傳出災情。台鐵表示，瑞芳-猴硐間邊坡滑動，電車線電桿傾斜嚴重，將於晚間10時40分起封鎖東西正線，緊急搶修作業，行車將受影響，應瑞芳-猴硐間將以公路接駁因應。

台鐵表示，瑞芳-猴硐間12公里+233公尺處，因連日豪雨發生邊坡滑動，致使電車線電桿傾斜嚴重，考量行車安全，於22時40分起封鎖東西正線，啟動緊急搶修作業。此次豪大雨影響，統計至19時30分止，影響103列次，總延誤時分為2139分鐘，影響旅客約12930人，造成旅客時間延誤，台鐵深致歉意。

(中時新聞網)