是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布推出全新效能測試解決方案，讓行動通訊業者能夠在實驗室環境中對5G NR裝置和基地台進行自動化標竿測試並評估其效能。

透過是德科技實驗室網路效能標竿測試解決方案，當新的機型、功能或版本釋出時，可讓行動通訊業者在具備信心之下，彈性且經濟有效地評估5G裝置和5G基地台在5G NR網路環境中的效能。

此款多功能測試解決方案結合了Nemo Outdoor 5G NR路測解決方案、Nemo 5G裝置分析軟體、開放式測試自動化專案-OpenTAP與多個測試案例，建立出自動化測試的環境。

是德科技Nemo無線解決方案副總裁暨總經理Petri Toljamo表示：「我們很高興能為行動通訊業者提供自動化效能測試解決方案，相較於傳統人工流程，自動化效能測試解決方案能協助縮短產品上市時間，同時維持高品質標準。裝置和基地台會持續更新，並不斷推出新的機型和版本，因此業者需要一個簡單、可連結工作流程的解決方案，以便針對每個被測裝置或基地台，進行單一效能評估。」

Erillisverkot集團的行動技術開發部門主管Antti Kauppinen指出：「是德科技的整合式解決方案可在部署前於測試實驗室環境中，改善測試自動化，並加速進行效能評估，使得Erillisverkot能夠為公共機構提供安全可靠的資訊和通訊技術（ICT）服務。藉由針對推出新功能與更新後的裝置和網路元件進行完整且持續的測試，讓我們可順利推出新產品。」

使用者可搭配是德科技針對實驗室網路開發的效能標竿測試解決方案，和該公司領先業界於2020年3月推出的5G裝置標竿測試工具套件，以驗證同樣使用是德科技UXM 5G無線測試平台（網路模擬器）所測試的裝置。

(工商 )