台北最潮粵式卜卜蜆打邊爐「蛤？！」首度跨出台北、進軍素有「美食華爾街」之稱的台中公益商圈！砸下1,500萬元重金打造的「蛤？！」公益店，奪人眼球的霓虹招牌，閃耀的燈泡圍繞，將傳統透天厝整棟華麗變身為新潮復古港式洋樓，為公益路注入全新港式風情。

2019年由邁霓康餐飲事業於台北市民大道創立的「蛤？！卜卜蜆打邊爐」，台中公益店外耀目閃爍的霓虹招牌，店內復古港式地磚與牆面上大大的『蛤？！』『戰』『鬥』『勝』相對應。天花板上『精神』二字取自香港人振奮士氣的口號，更成為店內核心理念。自創標語『食盡飲勝』，希望讓所有來客皆可得到最滿足的用餐體驗；店內並設置全台最大室內彈珠檯牆面，增添用餐樂趣！

「蛤？！卜卜蜆打邊爐」取自蛤蠣煮熟時、一顆顆打開「卜卜卜」的聲響，粵式經典的卜卜蜆打邊爐是以蛤蠣為主角的鍋物，以大骨、雞大骨為高湯底，不摻任何化學添加物，滾入每日產地直送的新鮮蛤蠣與台灣大蒜，蛤蠣的精華完全融入湯中，清甜又濃郁的口味成為了饕客們的最愛。

邁霓康餐飲事業CEO田孝文表示，「蛤？！」獨創黑蒜與胡椒湯頭，經過長時間發酵而成的黑蒜營養價值高，更是增加抵抗力的聖品。不同於蒜頭的辛辣口感，被稱之為「黑金」的黑蒜口味溫醇與中藥材共同熬煮更是強健補身；喜歡重口味的推薦新創的「胡椒卜卜蜆」，胡椒特有的微辣口感更襯托出蛤蠣的清甜。建議在蛤蠣卜卜卜的滾開後，品嚐第一口充滿鮮味的蛤蠣高湯，而後再加湯加料。

品牌行銷主管吳貞儀表示，無論是肉肉愛好者或是嗜海鮮者，「蛤？！」提供數種套餐選項，獨家自製開胃小菜、澳洲巧克力和牛嫩肩、CAB無骨牛小排等頂級肉品，與各式新鮮海鮮搭配。此外，嚴選台灣各地手工火鍋料，澎湖每週新鮮直送花枝漿、干貝甜不辣、撒尿牛丸、芋頭貢丸、手工蛋餃等，讓原本只是配角的火鍋料、一躍成為店中招牌。

「蛤？！」選用台梗九號米加入雞油、雞湯蒸煮，淋上特製蔥油，濃郁香氣配上Q彈的米飯，是店裡招牌主食；主廚特製椒麻醬，香氣十足，麻味爽口，拌入麵中堪稱一絕；奶香味十足的「上湯芝士波士頓龍蝦伊麵」，與現撈的波士頓龍蝦，雙重口感體驗。

吳貞儀強調，除了和台北一樣原味、辣味、黑蒜、胡椒湯頭以外，「蛤？！」台中公益店更增添多款台中限定餐點，例如香港人最愛的「港式雞煲」與厚白雞湯底的「翠玉瑤柱雞白鍋」，以及主廚燒鴨與香檸叉燒，還有特色港式小點。

(工商 )