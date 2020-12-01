瞄準年底送禮商機！台灣知名爆米花品牌「Magi Planet星球工坊」1日宣布，針對聖誕節推出冬季新口味-「極奢金箔巧克力爆米花」，主打選用來自日本歧阜縣、純度高達99.9％的食用細雪金箔，且為降低巧克力的甜膩，製作過程中僅將經典原味爆米花淋上獨家特製配方、手工熬煮的巧克力醬，該款新品將於12月4日在全台Magi Planet星球工坊據點、官方網站開賣！

星球工坊表示，據市調公司歐睿國際調查顯示，全球巧克力商機高達1,075億元，超商通路也表示每年有超過6千萬人次購買巧克力，隨著氣溫下降，巧克力更是民眾採買零食的首選之一，瞄準這股商機，加上聖誕節到來，星球工坊推出冬季新口味-「極奢金箔巧克力爆米花」，搭配金箔讓人更有過節感，可用來作為交換禮物的選擇之一。

此外，年底也是吃鍋的旺季，看好火鍋口味零食的發展商機，「Magi Planet星球工坊」也展現研發實力投入餐飲零食化發展，首度攜手在地品牌「這一鍋」合作，一口氣推出三款招牌口味爆米花，有「秘傳老火湯風味」、「一品酸菜風味」、「御膳麻辣風味」，即日起在超市全聯獨家上市。

據星球工坊介紹，「秘傳老火湯風味」爆米花是將秘傳配方熬製的老火湯風味融入爆米花中，充滿胡椒香氣，醇厚濃郁；「一品酸菜風味」爆米花則是將謂為一品的酸菜湯頭風味融入爆米花中，散發出陣陣溫潤酸香，清潤爽口；「御膳麻辣風味」是經典招牌御膳麻辣鍋變身爆米花，使用四川大紅袍花椒、孜然粉帶出勁麻辣味，主打香麻爽辣的滋味。

(工商 )