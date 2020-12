人氣YouTuber跨界樂團「七月半」將推出新專輯《夜露思苦》,團員信把整體企畫包裝也交由專業團隊打造,找來天團MV造型師李懿格、金曲獎視覺攝影師三角、並力邀潮流漫畫家周建安繪製封面,以及和十位台灣知名插畫家聯名內頁歌詞創作,七月半團員親自力邀喜愛的十位台灣插畫家聯名,包括銀甫 Yinfu、囂搞 Shaogao、我是馬克 im mark、吃到飽阿飽 All Can Eat、廢物女友 LousyGirlfriend、掰掰啾啾 Byebyechuchu、Onion Man、爽爽貓 by SECOND等。

插畫家們在收到邀約時也都很驚喜,表示之前都看過每位團員的影片,能跟實際跟七月半合作都覺得很有趣,團員們日前搶先開箱新專輯,直呼:「這輩子大家應該沒有看過這麼厲害的實體專輯,從封面到內頁能一次找到11位插畫家聯名,光是插畫陣容就絕對物超所值誠意破表了啦。」七月半也希望這樣精心設計的專輯能挑戰角逐明年金曲獎的最佳裝幀設計。

七月半邀11位知名插畫家聯手合作打造新專輯封面。(七胖娛樂有限公司提供)

(中時 )