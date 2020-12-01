三立台灣台八點台劇《天之驕女》，許明杰飾演的「顏聖元」和林昀希飾演「劉千娜」，兩人由善轉惡，壞事做盡，成為新生代最佳反派，許明杰劇中飾演的瘋癲惡人「你以為你是海豚哦！」、「是在哈囉！」等經典台詞充滿喜感，讓網友拍手叫好，邊看邊笑；飾演小三的林昀希走在路上沒被罵，反倒有店家跟他說「千娜加油」，或是遞小紙條加油打氣，令她備感窩心。

許明杰、林昀希同於華岡藝校畢業，時常一起分享心得，許明杰坦言，剛加入劇組時，觀眾認同度並不高，使他納悶又無奈，甚至影響他工作狀態，後來想開「很多事情沒辦法改變，那就改變自己的心態」，他透露之前看古裝劇，覺得太監腔調、肢體很有趣，剛好劇本台詞中，他要稱呼林昀希「千娜娘娘」，他嘗試後「太監腔」獲好評，開心觀眾看見他的用心，笑說現在劇本上都會特別標注要「怪腔怪調」。

劇中林昀希愛上已婚的黃玉榮，表面上和他的妻子張靜之當假面閨蜜，私下卻勾引黃玉榮還懷上他的小孩，從「聖光千娜」變「小三千娜」，林昀希用最快的速度調整心境。現實中她曾遇過好姐妹愛上他的男性好友，她幫忙製造機會相處，沒想到好姐妹哭訴，男生喜歡的是林昀希，怒罵為什麼要讓她這麼難堪，因為此事林昀希同時失去2位好友。

雖詮釋反派，但林昀希劇中一幕要找許明杰興師問罪，演出氣到摔杯子和他對嗆，結果力道太大，直接摔破桌上的餐盤，玻璃碎片四濺，讓她嚇到完全記不得要講什麼，手還不停發抖，她當時心想：「天啊！我也太不適合當壞人做壞事吧！」

(中時 )