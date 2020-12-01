109學年UBA大專籃球聯賽第二階段預賽地主義守大學，昨天首戰不敵中州科技大學，今天面對屏東大學，上半場分數也是咬得相當緊，義大靠著第3節單節33比7攻勢擺脫屏大，88比57收下首勝。

義大女教頭謝玉娟表示，和昨天相比，今天表現比較正常，她也感嘆：「我們家孩子太乖太嫩了，在主場比賽太在意、太想表現，被這股壓力有點壓垮。」謝玉娟還開玩笑，或許不要申請辦主場，可能去外地打表現還正常點，「而且很奇妙，對手碰到我們外線都變準了，昨天中州投進了11記三分球，今天屏大投進8記。」

畢業自HBL甲級名校東山高中、旅美兩年後回台的前鋒邱子軒，笑說自己第一次打大學主場比賽，心情有點興奮，目前大約只發揮五成，「我可能有點急，太想表現自己，所以沒能好好發揮。」邱子軒打趣道：「昨天對中州我三分球5投0中，今天4投1中，希望接下來每一場都慢慢增加三分進球數，也很期待下一場對上世新大學，他們有黑人球員，相信有旅外經驗的我打起來不會陌生。」

今天為義大攻下18分、7籃板的大四球員陳品銓，等了4年終於在本季有較多出賽時間，畢業自強恕高中的他，曾因家裡因素暫停打球一年，自認身材條件不夠好、也有過空窗期，需要花更多時間準備，也很感謝隊友、小娟姐的鼓勵，「出賽我不會強求個人數據，可以用手中的球幫助球隊最重要。」

義守大學邱子軒（左）對屏東大學拿下9分。（大專體總提供）

義守大學陳品銓（前）拿下18分，這個球季獲得更多上場機會的他，要努力做出貢獻。（大專體總提供）

(中時 )