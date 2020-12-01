美國總統川普在上個月發布行政命令，禁止美國企業投資被華府視為受大陸解放軍所有、或控制的陸企，昨天又傳出消息，川普準備將中芯國際（SMIC）及中海油（CNOOC）等4家中企都列為黑名單，川普在卸任前加碼制裁，英國研究公司TS Lombard指出，黑名單可能愈列愈多，而且對大陸的「一帶一路」來說至關重要。

根據《CNBC》報導，《路透》上周透露，美國即將公布所謂的黑名單，列出89家與大陸有軍事關係的大陸公司，從而限制它們購買一系列美國商品及技術。英國研究公司TS Lombard在報告中指出，上榜黑名單的許多大陸公司對大陸的一帶一路計畫至關重要，雖然大型國營企業占主導地位，但與大陸軍方簽訂長期合約的可能還包括私營企業，例如科技巨頭華為及監視器製造商海康威視。

TS Lombard分析，隨著大陸加強其軍民融合政策，投資者面臨的是美國對其與大陸解放軍相關企業定義將更加廣泛。 這意味著與大陸軍方沒有直接聯繫的公司最終也可能會被美國列入黑名單，包括向大陸軍隊和武裝警察提供食品或醫療用品的公司，最終也可能會被美國列入黑名單。

TS Lombard強調，投資者還在等待更多訊息，有關美國行政命令將如何處理這些黑名單下的國營企業上市子公司，這意味著投資人面臨的風險還不明確，投資人可能承受更多風險，因為愈來愈多企業恐被美國關注。

此外，黑名單的增加也可能讓拜登陷入困境，智囊團戰略與國際研究中心高級顧問William Reinsch說，拜登可能想在任職的最初6個月裡試圖重建華盛頓與北京的關係。他認為，拜登在短期內，可能不會祭出新制裁和新行動。

不過，川普在卸任前很可能增加更多大陸企業到黑名單中，短期內將使一切變得更糟，這對拜登來說製造了一個大問題，會使拜登處於尷尬的位置，但Reinsch補充，拜登不會願意增加更多名單，但同時也不會願意刪除已添加的內容。

(中時新聞網)