安座大典循古禮舉行。(蔡依珍攝)

安座大典循古禮舉行。(蔡依珍攝)

安座大典循古禮舉行。(蔡依珍攝)

景福宮今擇吉日為月老神君舉行安座大典。(蔡依珍攝)

安座大典循古禮舉行。(蔡依珍攝)

景福宮今擇吉日為月老神君舉行安座大典，景福宮主委簡征潭(左起)、副市長高安邦、景福宮慈善基金會董事長蘇家明都一起參與。(蔡依珍攝)

有275年歷史的桃園大廟景福宮，有感於少子化，特別從台北霞海城隍廟請來「月老神君」的分靈，1日循古法舉辦安座大典，廟方指出，桃園未見月老廟，希望幫忙桃園年輕人覓良緣，夫妻拜月老也能回到戀愛中的感覺，12月下旬將舉辦聯誼活動，歡迎信徒來求紅線。

景福宮主委簡征潭表示，今年桃園大廟景福宮啟動百年來的整修計畫，有感於年輕人都追求外來文化，對於傳統宗教知之甚少，將過去放置金爐、已閒置一段時間的側殿整建，引進能吸引年輕人的月老進駐，也能幫助年輕人求姻緣，正好名聞遐邇的台北霞海城隍廟，其道長與景福宮道長是同門師兄弟，徵詢後對方也樂見進駐桃園，開始緊鑼密鼓籌備。

簡征潭說，從規畫到安座歷時約3個月，特別南下鹿港，委託鹿港小西天神像雕刻第六代傳人吳翔宇操刀，吳翔宇的父親吳清波曾獲民族藝術薪傳獎，吳翔宇得父親真傳，手藝精巧，替景福宮雕刻全新的月老神君，嚴守古法，費時近2個月才完成，面容慈祥、笑臉迎人，深具特色。

景福宮今擇吉日為月老神君舉行安座大典，道長清晨6點半就到台北霞海城隍廟舉行開光法會，9點半回到桃園區，在中正路、三民路口展開徒步遶境，返回大廟安座，近千名信徒與會，場面盛大，一路循古禮將月老安座，入殿供奉，許多信眾紛紛「搶頭香」祭拜。

簡征潭說，除了年輕人可以拜月老求姻緣，夫妻拜月老也能回到過去談戀愛的氛圍，促進家庭和諧，歡迎信眾來參拜。

廟方指出，為了吸引年輕人，12月下旬將舉辦「現代版」活動，讓年輕人透過聯誼互相認識，笑言若能順利促成多對交往，未來還打算辦集團結婚，婚後再來拜註生娘娘，孩子誕生後可以抓周、周歲認契子，16歲再來參加成年禮，讓眾神陪著「大廟寶寶」長大。

廟方提醒，祈求月老神君參拜順序為，在金紙部準備金紙，點香二炷（二個香爐）， 先拜天公爐，向主神「開漳聖王」祈求，拜其他各殿神明，最後拜月老神君（誠心自我介紹、默念姓名、居住地址、年齡以及喜歡對象的條件。並向月老神君祈求早日得到良緣，如願成家，爾後如果結婚，會回來答謝），最後擲杯求紅線、燒金紙。

(中時 )