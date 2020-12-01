美國啟動交接程序，拜登將於明年1月20日就職，近日國內政壇要角力拚與美方交流。繼8月底與美方展開「中華民國-美國線上論壇」，國民黨醞釀許久，將在12月中與美方代表進行第二場視訊會議，黨主席江啟臣將延續上次會議，親自坐鎮參加視訊會議。

拜登政府即將上任，國內政壇要角積極爭取對美交流，前國民黨主席朱立倫、國民黨主席江啟臣正在規劃訪美行程，蔡英文總統則將在12月3日起，一週內參加3場與美國華府智庫相關視訊活動及談話。

繼8月26日舉辦「中華民國-美國線上論壇」後，國民黨將於12月中舉辦第二場與美方智庫的視訊交流，據智庫高層表示，當天將聚焦在外交議題，可能也會涉及國防，國民黨將推派2至3人，與2位美方代表會談，人選還未定案，仍在做最後確認。

此外，國民黨今年中曾邀請駐外館人員進行政策報告，引起不錯迴響，目前規劃於下周三、四接續舉辦第二場。國民黨國際事務部副主任何志勇說，目前德國、法國、俄羅斯、澳洲、印尼、加拿大、星、歐盟、尼加拉瓜、比利時、宏都拉斯等駐外過人員確定參加，報名相當踴躍，其他還在確認中。

何志勇指出，國民黨屆時將向駐外館人員報告國民黨對外交及兩岸議題的看法，包含區域經濟整合、美國大選後美中台三邊關係等都可能觸及，另外，明天也邀請外媒餐敘，包含紐約時報、華盛頓郵報、日本產經新聞、NHK、德國之聲、法新社等媒體與會。

(中時 )