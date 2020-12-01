醫藥記者洪素卿日前在節目上分享，一名人妻從醫師口中得知老公感染B肝的可能途徑，便抓包老公有小三。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

沒想到醫師的一句話，竟讓一對夫妻的感情出現危機。一名台商因為肝指數超標到醫院看診，檢測後確定罹患B型肝炎，一旁的妻子查覺有異，明明去年做健康檢查的時後老公身體還好好的，怎麼今年卻蹦出一個B型肝炎，便詢問醫師可能造成的原因，結果聽完醫師的話，人妻立馬找了徵信社，果然抓包老公有小三。

醫藥記者洪素卿日前在節目《醫師好辣》上分享，一名年輕的醫師曾碰過一起案例，病患是名台商，某次就診時發現肝指數超標，檢測後確診罹患B型肝炎，因此開始對患者進行問診，病患的妻子也在旁陪診，並焦急的詢問，「是否因為吃很多保健食品，才會引起這種症狀。」

對此，醫師則回應，若是單吃這些保健食品是不會引起這樣的狀況的，只有可能是造成急性發炎的原因。醫師接著提到，或是家人之間有人罹患B肝，又共用牙刷或是指甲剪，「或是透過體液交換」也有可能傳染。

人妻一聽到關鍵字便開始思考，「為什麼去年沒得B肝，今年卻得了B肝」，隨後立馬找了徵信社追蹤老公，果不其然，被她抓包老公在外有小三。聽完這名年輕醫師的經驗分享，讓一旁的泌尿科醫師歸家豪也感嘆，「說話真的很難，有時候真的是多說多錯。」

(中時新聞網)