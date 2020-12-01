被視為一流音樂家搖籃的林肯中心室內樂協會，每年在全球演出多達300場，今年卻因為疫情而停演了8個月。相隔遙遠的台灣，成為他們今年首登場的第一站，將演奏貝多芬、德佛札克等人作品，以音樂療癒人心。

林肯中心室內樂協會長年推廣室內樂，在音樂老將之外，同樣提供年輕新秀演奏平台，這趟來台共有6名音樂家，其中的鋼琴家吳菡，她來自台灣，畢業於東吳大學音樂系，她表示，十分想念舞台，「這病毒這麼艱困，但卻無法奪走我們的音樂，現在只要能聽音樂會，都會想掉眼淚，謝謝台灣的大家，讓我們有地方演奏。」

費盡千辛萬苦來台，林肯中心音樂家以音樂療癒人心。（黃世麒攝）

大提琴家基斯．羅賓遜表示，來台前必須要先取得陰性證明，才可以入境台灣，但他住的克里夫蘭沒有檢驗的地方，因此他特別開車到紐約完成檢查，「我開了8個小時的車，但一切都很值得。」

中提琴家尤拉．李表示，這趟來台之前，她遺失護照，大費周章重辦，「對我而言，能順利來台，像奇蹟一樣，這段無法演奏的日子，讓我更加覺得音樂的珍貴，像是陽光、空氣和水，能上台演奏真是太好了。」

大提琴家德米特里．阿托品，因妻子是韓國人，他韓國台灣兩地跑，兩地都要各隔離14天，加起來28天的時間，但他覺得能演奏音樂，一切都很值得，他表示，「演奏室內樂，除了自身的演奏技術要完全沒問題，還要能跟人合作，又要同時當領導者，可說是全方位的訓練。」

小提琴家克里斯汀．表示，她十分享受演奏室內樂，「演奏室內樂，不單單練習自己的聲部，對別人的聲部也要瞭若指掌，耳朵要打開來，對音樂家而言，是很好的訓練。」

吳菡表示，這次準備的曲目包括在國外和台灣都難得聽見的德佛札克弦樂六重奏，「這麼好聽的曲子，我也不懂，為什麼海內外大家都少演奏。」還有三首為4把大提琴改編的歌曲，吳菡說，她的先生與先生的兩位親戚，都是大提琴家，「因此我們往年過節時，很常有4把大提琴的室內樂組合出現，這部作品很特別。」

(中時 )