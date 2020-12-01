NVIDIA宣布成立NVIDIA Inception醫療聯盟（NVIDIA Inception Alliance for Healthcare），醫療AI新創公司將能透過NVIDIA與其醫療產業合作夥伴的協助下，取得新的契機以規劃創新項目，並更快取得成功。

NVIDIA旗下的NVIDIA Inception加速器計畫橫跨90國，擁有超過6,500間耕耘AI與資料科學領域的新創公司加入，而Premier等級的成員現在可以加入GE Healthcare Edison Developer Program。

透過整合GE Healthcare Edison Platform，這些新創公司能夠進入GE Healthcare 的全球網路，使用該公司於160國所安裝的400萬個醫療影像、行動診斷及監測等數量龐大的設備，所創造出的2.3億份檢查和相關資料，以擴大臨床和商業活動。

NVIDIA指出，取得FDA許可的Premier等級成員亦能加入Nuance AI Marketplace診斷影像市集。Nuance AIMarketplace直接將開發人員及放射科使用者串連起來，將AI帶進放射科的工作流程中。

它為AI開發人員提供一個單一的API，將其開發出的AI解決方案，與使用 Nuance PowerShare 網路的8,000間醫療機構的放射科醫療人員連結起來，提供放射科使用者單一的窗口進行審查、試用、驗證和購買AI模型，此舉消除了技術鴻溝，讓AI技術變得有用、可用且有人使用。

(工商 )