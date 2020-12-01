隨著耶誕、跨年假期將至，日曜天地OUTELT看準民眾因疫情影響無法到國外跨年、血拚，年底購物商機龐大，自12/4至明年1/4舉辦「Family Sale」，集結全館50大品牌，祭出破盤優惠價、推周周快閃1折起促銷搶客，整檔業績目標挑戰5,000萬元！

其中，熱門品牌ROOTS、BENETTON、Armani、Arnold palmer、le coq sportif、polo ralph lauren周周接力推出限時快閃折扣，最低1折起，消費滿額再抽iphone12；同期特賣會場舉辦「麗嬰房年終聯合廠拍」，育兒用品最低199元起搶市！

日曜天地表示，Family Sale首周（12/4-12/18）由義大利品牌BENETTON、美國品牌Arnold palmer領頭祭出最低1折起；擁有廣大粉絲的ROOTS，最低下殺2折起、滿千再折百！

第二周（12/11-12/28）由知名時裝Armani強勢登場，全面下殺1折起；緊接著最後一周（12/18-1/4）由法國品牌le coq sportif、美系品牌POLO RALPH LAUREN聯手下殺3.2折起！

日曜天地表示，整個12月要用最優惠的價格陪民眾倒數2020年！周周推出超強品牌陣容接力，祭出獨家優惠，消費滿3,000元還有機會把iPhone12帶回家！

同期12/4至12/13舉辦限時10天「麗嬰房年終聯合廠拍」，集結麗嬰房家族、ESPRIT、ROOKIE、Austin Home等品牌陣容，現場集結近2萬件商品，包括精選童裝、育兒用品最低199元起，推車汽座3折起，首3日更加碼推出限量排隊商品，99元麗嬰房玩具、Austin Home 1元美國棉厚枕套等炒熱買氣！

目前正處於全民防疫總動員的時刻，日曜天地12/5獨家舉辦「OUTLET防疫小尖兵活動」，號召上百名親子共襄盛舉，由爸媽在旁指導，孩子自行選購防疫商品，最快完成防疫購物清單，即可獲得價值3,000元的防疫包！

喜迎耶誕節到來，日曜天地OUTLET推出一系列聖誕活動，更打造全台獨創的聖誕裝置。其中，最大亮點就是飛在空中的聖誕老人，胖嘟嘟的巨大身軀，背上背著大型的禮物袋，吸睛程度百分百，吸引不少IG網紅朝聖拍照，成為台中最新的熱門打卡點！

另外，還有繞上了聖誕節紅色緞帶的戒指舞台，在舞台燈光的襯托下，怎麼拍都好浪漫！即日起至12/23，與聖誕裝置打卡拍照，就有機會獲得永生花好禮。

(工商 )