藝人小煜（楊奇煜）花了4年時間撕掉「棒棒堂男孩」偶像標籤，找回對音樂的初心，以及舞台劇表演熱情。今年他與28歲護理師女友言兒（李顏言）閃電結婚，同時升格人夫與準爸爸，兒子即將在明年1月誕生，日前夫妻倆合體接受《嬰兒與母親》雜誌訪問，分享即將升格人父人母心情。

28歲的言兒目前在皮膚科診所擔任護理師，小煜和她是在一場朋友聚會上認識。原本只是單純交換聯絡方式，後來言兒到高雄看他演出，才慢慢越走越近。交往期間，言兒只要一有空就陪小煜探視生病的奶奶，還在小煜爺爺住院時主動輪班照顧，孝順舉動讓小煜揪感心，在一起不久就在台北共築愛巢。沒想到言兒3月住進去，4月就發現懷孕了。小煜笑說前任屋主剛搬進去還是單身，住了六年就生了2個孩子；「照這種速度，我和言兒應該沒幾年就子孫成群了。」

短短一年就升格當準爸爸，小煜坦言還在適應中；「雖然知道一定會走到這一步，但真的聽到婦產科醫師說：『恭喜你當爸爸了』，心情還是有點複雜。感覺很難將爸爸這個名詞跟自己連結。」為了培養為人父的「fu」，小煜有機會就自告奮勇幫朋友帶小孩。但實習奶爸可不好當。他之前和朋友一家去動物園，短短兩小時就吃不消；「兩個小孩一個3歲一個5歲，一直吵著要下去玩，必須不停把他們抓回推車上坐好，回家整個累翻！」

為了替兒子多存點奶粉錢，小煜現在力行節約，平常出門都是搭公車、捷運，有時還會騎Ubike。精打細算的他還開了專門的戶頭存「育兒基金」，夫妻倆商量好每個月從薪水中撥出固定金額。目前正在存保母費，希望趕快達標。

小煜坦言，還沒結婚前比較自私，覺得自己開心最重要，現在做任何事都會考量到另一半的感受。比方言兒很怕懷孕變胖會影響夫妻感情，他就會提早下班回家，儘量讓她有安全感。「我覺得夫妻關係要好，『默契』很重要。細心觀察對方的情緒反應、適時配合，就可以減少很多紛爭。」

他先前參加《全明星運動會》十字韌帶斷掉，心裡很不好受，聽到言兒安慰：「你又不是運動員，不需要太在意。」瞬間覺得好多了。「很喜歡這種夫妻互相扶持的感覺。」大男人的他也在老婆懷孕期間化身神隊友，不僅買各式各樣的營養品，還幫老婆按摩、擦妊娠霜。透露言兒已經先種好睫毛，計劃美美的進產房。目前還不確定要自然或剖腹產，但一定會記錄北鼻出生的完整過程。

小煜和愛妻言兒明年一月將迎接兒子出生。（嬰兒與母親雜誌提供）

(中時 )