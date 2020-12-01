男女交往若是走到分手這一步，最好的情況無非就是好聚好散，但台中這名林姓男子，與女友小啾（化名）分手後，因為心情無法平復，不僅在臉書指小啾得過菜花，甚至曝光小啾裸照並標註「給你打手槍」，直到某天小啾滑臉書看到自己被汙名化，氣壞報警提告。

2018年林男與小啾交往期間，林男多次在摩鐵房間、或是小啾家中，偷偷拍攝女友脫光洗澡、裸露上半身的影片以及照片，2019年8月兩人協議分手，但林男似乎無法接受事實，在個人臉書PO出「檢查完好險沒被傳染，這樣她（小啾）是不是以後打砲，都要跟男生說，我得過菜花哦」、「終於知道為什麼妖女分手要刪對話了，這樣她之前生過菜花的紀錄就沒了」。

在自己臉書PO文還不夠，林男跑到小啾臉書，轉貼相關文章並標註「得過菜花就要這樣嗎」，除了到處散播小啾得菜花的言論，林男還公開小啾的上空裸照，並留下羞辱對方的內容，臉書朋友們全部看光小啾私密照。

針對控訴，林男辯稱偶然情況下得知小啾得過性病，會到處PO文是為了自保，認為自己純粹在臉書發表意見，沒有毀謗的意思。台中地院審理此案時，認為林男的用字遣詞，足以毀損他人名譽，加上公開小啾私密照，最後依竊錄非公開活動、及身體隱私部位罪，散布文字誹謗罪、及散布竊錄之非公開活動、及身體隱私部位內容罪，各處有期徒刑3月、2月及4月，合併應執行6月，得易科罰金18萬元。全案可上訴。

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(中時新聞網)