高雄市長陳其邁就職百日，有媒體公布民調顯示，高雄在全國縣市政府「施政滿意度」和「幸福指數」調查排行，卻分別是全國最低和六都最差。對於高雄這樣的結果，民進黨高市議員陳致中表示，民調有點失真，他認為，「國瑜執政、邁邁買單」，非常不公。

高市議會民進黨團今(1日)上午開「高雄，我有感，我評85分」記者會，議員陳致中、林智鴻、鄭孟洳、黃秋媖、李雅惠等人出席，講述陳其邁在各自選區的重大建設。

陳致中在臉書貼文表示，如果只說市府好話，這樣是沒有意義的，議員在地方上對民意的感受是很直接的，市長做得好不好，市民會說話，騙不了人。

陳致中說，讓他感受最深刻，是如全國最大遠洋漁業基地前鎮漁港投入50億元改造啟動規劃，市府的配合工作將在兩年完成。此外，關係高雄產業轉型契機的亞灣區5G+AIoT新創園區目前市府正全力推動，軟科二期也會加速，幾個大廠都可望進駐，形成聚落，預估年產值260億元、創造一萬個就業機會。

但他話鋒一轉，不諱言表示，高雄目前還是有政治對立的氣氛，所以在不同的聲音上面，情緒自然會投射在陳其邁身上，所以有民調稱「陳市長最不受歡迎」，但這問全國民眾，其實會有點失真，檢驗的數據變成好像「國瑜執政、邁邁買單」，不太公平。

民進黨高雄市議員陳致中臉書。(圖/翻攝自 陳致中臉書)

(中時新聞網)