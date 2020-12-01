美國總統當選人拜登陸續公布其執政團隊名單，其中不少人與歐巴馬時期民主黨官員離開政壇後創立的投顧公司關係密切。共和黨籍參議院情報委員會代理主席魯比奧質疑，拜登重要閣員竟靠「促成美國企業和中共做生意」賺錢，未來執政團隊任命也很可能遭參院全力杯葛。

《紐約時報》等美媒報導，拜登國安、外交團隊部分成員與華府戰略諮詢公司WestExec Advisors和投資基金公司Pine Island Capital Partners關係密切，包括他提名的國務卿布林肯、國家情報總監人選海恩斯，以及可能成為首位女性國防部長的傅洛依。

WestExec Advisors於2017年由布林肯、傅洛依以及2名歐巴馬政府官員共同創立，主要業務是「在戰略競爭時代管理中國相關風險」，並為美企在大陸市場的經營活動提供策略建議。公司經營團隊中有5人被列入拜登過渡團隊名單，為拜登明年1月就職後順利施政預做準備。

此外，拜登提名的駐聯合國大使兼國務院過渡小組負責人葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield），在前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright，前總統柯林頓任內擔任全美首位女性國務卿）旗下公司歐布萊特石橋集團（ASG）擔任資深副總裁。據官網上的介紹，該公司最大業務來自中國，當地負責人則是前中共外交官員。這家公司也有3名高級顧問在拜登過渡團隊裡面。

魯比奧11月30日發推文質疑，「如果美國的外交政策和國安機構領袖都是靠著促成美企與中共做生意來賺錢，美國絕對不會變得更加強大或安全」。上周他也批評，拜登提名的官員將「看著美國衰落」。

事實上，拜登提名的內閣人選皆須經參院確認，方可正式就任。如果共和黨在明年1月喬治亞州的2個參議員席次選舉中勝出，就能對拜登政府的內閣任命掌握更多權力。

亞歷桑那州、威斯康辛州11月30日先後確認拜登勝選。1天內苦吞2敗的川普在推特狂發牢騷，質疑共和黨籍亞歷桑那州長杜希（Doug Ducey）不應急著宣布拜登勝選，「共和黨人會記住他幹的好事」。川普更自稱，他「非為自己而戰，而是為了投給我的7400萬選民而戰」，不過他顯然又筆誤，在「74,000,000」的阿拉伯數字後面多加上了「百萬」（million）一詞。

(中時 )