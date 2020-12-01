今年空山祭將於耶誕節登場。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台灣人對於付費觀賞藝文活動、表演藝術意願不高，收費有難度，台南市偏鄉龍崎去年首辦「龍崎光節–空山祭」回響熱烈，今年擴大燈節規模並採收費制，網路購票50元，收費引發地方正反討論聲浪，開賣5天售出千餘張票。拜空山祭所賜，原本已式微的龍崎傳統市場現也由委外經營，地方看好可望活絡商機。

台南市文化局文化資源科指出，今年空山祭於耶誕節登場，上月26日賣票起跑至30日售出約千餘張，因需事先選好觀展日期，不少人反映待展覽接近，才會下手買票，後續還會持續推票。至於可無限次暢遊的500張「無限迴生卡」則已賣出3成。

文化局指出，藝文展演售票機制向來套用於進劇場、場館看表演或展覽，但戶外開放型活動則因出入口不只一處，不易統一窗口收費，收費難以執行。

龍崎燈節-空山祭採付費賞燈節，有人認同也有人反對，認為鹽水月津港燈節因屬開放性空間，連辦近10年也沒收過一毛錢，反觀龍崎燈節因地理位置相形封閉且虎形山公園吊橋有承載限制，反而促成收費。龍崎區前牛埔里長陳永和就率先反彈質疑收費並不合理。

不過，更多消費者以實際付費買票力挺，「網路購票才50元，收費合理，樂見收費維持觀展品質」、「支持收費讓想看的人進來，不想花錢就算了。」全區不到4000人的龍崎區，在空山祭帶動下，提高知名度，本已式微的龍崎傳統市場現也由龍崎區公所委外，由電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」暴紅的烘焙業者「深緣及水」經營，地方看好可望活絡商機。

(中時 )