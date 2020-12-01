中華電信表示，目前5G訊號涵蓋已擴及全台核心都會區、重要商圈、科學園區，超過80所大專院校、百貨室內人潮聚集場域，以及高鐵、捷運和機場等重要交通樞鈕。

溫馨聖誕即將到來，中華電信1日推出「聖誕飆5G驚喜看這禮」方案，獨家ASUS ZenFone 7 Pro 256G，送NuForce BE Free6真無線藍牙耳機(價值3,290元)，獨家Sony Xperia 5 II「瑰蜜粉」，贈Sony無線入耳式耳機WI-XB400(價值1,690元)，Samsung Galaxy S20 FE 128G，年底前送10,000mAH雙向閃電快充行動電源(價值990元)。

此外，12月底前申辦iPhone新機搭配精采5G購機方案月繳1,399元，可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」的抽獎活動，第二階段得獎名單已於2020年11月30日公布，後續每二週一次抽獎。

針對喜愛Android手機的安卓鐵粉，中華電信推出5G手機Samsung Galaxy A42 5G、vivo X50e、realme X50 5G 128G及OPPO A73，搭配精采5G方案月繳999元(30個月)，專案價全部0元。

針對iPhone果粉，中華電信推出申辦精采5G購機方案，月繳1,399元(30個月)，iPhone 12 (128GB) 專案價12,900元、iPhone 12 Pro Max(128GB)專案價22,300元，上述新機搭Apple Watch Series 6合購，最高折價2,000元，亦可再享「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，以及「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」抽獎活動，有機會再獲得一部iPhone新機。

(工商 )