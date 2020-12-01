台灣大與Riot Games於1日共同宣布年度手遊大作「英雄聯盟:激鬥峽谷」將於12月8日正式在台展開公測，Riot Games東南亞總經理Justin Hulog表示，今年與台灣大總共合作的三個遊戲 ，因為台灣大很給力，才能達成9個月內在台發表三款遊戲的成績。

林之晨則透露，未來台灣大將深化與Riot Games合作，包括提供玩家結合電信帳單小額支付遊戲點數的專屬優惠方案，也會在玩家的Riot Games伺服器連線上進行優化。

林之晨強調，台灣大已代理Riot Games三款遊戲，未來Riot Games若有新的大作，雙方也會繼續合作，「激戰峽谷」是手遊巨作，Riot Games發表「英雄聯盟」以來，在台灣市場曾創下最高三、四百萬活躍用戶佳績，「激戰峽谷」的手遊市場潛力可能會比PC版用戶數還要多，這也會是台灣大與Riot Games未來好幾年的合作項目之一，台灣大希望手遊版能在一年內吸引百萬用戶使用。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》舉辦全台首場明星表演賽，由茄子蛋結盟知名實況主小草Yue、小葵組成的《峽谷先鋒隊》，對戰創作才子周興哲、周予天與BeBe、西門夜說及MiSTakE的《激鬥英雄隊》，戰況激烈、數度膠著、精彩刺激的對戰，最終由《激鬥英雄隊》拿下勝利，讓在場超過200名的玩家以及數萬名Twitch直播觀眾大呼過癮。

林之晨表示，與Riot Games強強聯手，是開啟電信遊戲代理的全新商業模式。從《符文大地傳說》、《VALORANT 特戰英豪》到即將展開公測的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，台灣大不斷打造出讓用戶及玩家有感的超5G應用，其中《英雄聯盟：激鬥峽谷》更是眾所期待的年度手遊巨作，承襲PC版的精粹，更為手機環境原生再造，讓玩家可以隨時隨地用手機上線組隊推塔，大大增加參戰的便利性。

林之晨強調，台灣大也將持續優化用戶最佳連線品質，在峽谷中可以明顯感受5G的大頻寬及低延遲優勢，打造完美的行動版遊戲體驗。未來台灣大哥大也將深化與Riot Games的合作，同時放大玩家及台灣大電信用戶的權益，從門市體驗、用戶優先連線，以及結合電信帳單小額支付遊戲點數的專屬優惠等。 林之晨進一步分享，隨著時代的改變，電競遊戲不僅僅是休閒活動，而是學生可以從中獲取實戰學習的重要管道。透過排兵布陣、技能搭配等訓練策略思考，讓玩家在過程中能收穫不少啟發。《英雄聯盟：激鬥峽谷》亦屬於策略性的競技遊戲，玩家們從推塔路線的設定、隊伍的組成、相對應搭配的技能以及如何團隊合作等等，都大有學問。

林之晨也宣布，台灣大將深入校園，未來將舉辦一系列《英雄聯盟：激鬥峽谷》的活動，向高中及大專院校的遊戲好手們廣發英雄帖，尋找最快推塔成功的策略思考高手。 Riot Games東南亞總經理Justin Hulog則表示，2020年是非常瘋狂的一年，對於Riot Games更是如此，與台灣大哥大從《符文大地傳說》、《VALORANT特戰英豪》，到現在的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，歷時九個月發布了三個遊戲，也因為有台灣大哥大如此給力的合作夥伴，才能達成這些目標。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》12月8日正式公測，官方活動同步開跑。台灣大特別在台北大直美麗華舉辦「峽谷地標！推塔激鬥」活動，全台首座5米防禦塔地標空降美麗華，玩家到現場透過AR技術，使用IG濾鏡即可召喚巴龍現身，假日還有Coser與玩家同樂。12月8 日起至1月10日止，玩家到現場打卡還可參加抽獎，掃描QRcode進入活動網頁參與線上推塔活動，就有機會將限量英雄造型的服飾與Gogoro。

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