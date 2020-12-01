女藝人徐熙娣（小S）和姊姊大S以雙人女團ASOS出道後，古靈精怪的個性讓2人紅到現在，小S談吐犀利，也讓她成為台灣知名主持人之一；日前小S二女兒Lily過生日，一系列慶生照發現Lily一年比一年漂亮，尤其有一口天生美牙，引起熱議，也釣出親姊許曦文爆料「美牙真相」。

日前小S一家人替二女兒許韶恩（Lily）過13歲生日，慶生照曝光看到Lily仙氣逼人的外貌，造成超高討論度，甚至有人誇讚Lily根本是「最正星二代」；而大小S的IG也分享一張Lily在1年前後的對比照，寫著「越來越美的女孩(愛心符號)」，畫面左右分別是12歲和13歲的時候，有著不變的超燦爛笑容。

許韶恩一口天生美牙，引起熱議，也釣出親姊許曦文爆料「美牙真相」。(圖/ 摘自asosbarbiedee IG)

有一些網友看到照片，都被Lily的超美牙齒吸引，猜測她是不是有戴牙套或是整牙；沒想到Lily本人跳出來在底下解惑，「我真的沒有動牙齒」，證明自己是天生美牙。不過，她的姊姊許曦文（Elly）忍不住爆料，「應該沒人會想到你（妳）是因為看了巧虎之後開始認真刷牙」，粉絲也笑說「巧虎功不可沒」。

小S和先生許雅鈞在2005年結婚後，生下3個寶貝女兒許曦文、許韶恩和許曦恩，3姊妹顏值也備受關注，許曦文和許韶恩接連替服飾品牌代言，各種宣傳照都受到大大讚賞，也讓外界好奇3人將來是否會像媽媽一樣成為「巨星」。

(中時新聞網)