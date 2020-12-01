TVBS信望愛永續基金會發起「愛無限」系列活動，邀請32位TVBS家族藝人獻唱主題曲〈愛無限〉，希望透過音樂撫慰人心。方志友和楊銘威夫妻也分別進錄音間進行配唱，從《超級星光大道》出身的方志友，也很開心重返歌手身份。

方志友說，第一次聽到〈愛無限〉感到非常溫暖，且因為疫情關係，希望年末這首歌能鼓舞大家，振奮人心，更透露最近女兒Mia每天睡覺前都會跟他們說：「媽媽、爸爸，我無限愛你！」楊銘威有感而發地表示：「我覺得小孩對我們父母的愛是無限的。」被問及老公心目中的家人排名，方志友先搞笑說在家中最不受寵的兒子Sunny應該排最後一名，隨後再三強調：「弟弟，媽媽愛你。」

趙岱新第一次進錄音室唱歌，自曝非常緊張，而Dora（謝雨芝）之前進錄音室都僅單純配音，從沒在裡面唱歌，第一次從耳機裡聽到自己的歌聲覺得很可怕，「跟平常在KTV唱歌感覺真的完全不一樣！」楊佩潔表示愛是一個很巨大、什麼都能解決的力量，「我們每一個人除了可以傳遞分送這些愛，更要用這力量去溫暖所有人心房。」

方志友。（TVBS提供）

在錄音間唱到滿頭大汗的曾子余，坦承學生時代不太喜歡唱歌，「因為發現別人都唱得很厲害，我去都被當作分母，有點不開心。」加上自己會唱的歌，幾乎都是從媽媽那邊聽來的老歌，所以進KTV也不太敢點唱，這次藉由〈愛無限〉豁出去放膽唱，就是為了將愛傳出去。對曾子余來說，愛代表著無私和不求任何回報，「不是獨善其身的那種愛」。

能參與歌曲錄製的黃鐙輝則感到非常幸運，為求完美，進錄音室前他一直反覆聽歌，「不管開車、洗澡、上廁所、睡覺，任何時候都一直不斷在聽這首歌，想把歌唱好！」他覺得〈愛無限〉給他很多正能量，更強調：「愛是無限擴張、沒有分別，不分彼此的那種感覺，就是愛無限。」

〈愛無限〉由音樂製作人陳威全創作，知名作詞人吳易緯填詞，Ryan、小筠180、方志友、江坤俊、宋明樺、呂學翰、李昀熹、林予晞、柳燕、侯鐘堡、房思瑜、祈錦鈅、林子閎、麥克斯、許書華、許藍方、許書豪、張耀仁、郭文頤、章廣辰、陳彥廷、曾子余、黃鐙輝、楊佩潔、楊晴、楊銘威、劉敬、趙岱新、鄭凱云、謝雨芝、羅小白、蘇宗怡等人參與獻唱。

楊銘威。（TVBS提供）

黃鐙輝為了「愛無限」主題曲，苦練多時。（TVBS提供）

趙岱新。（TVBS提供）

(中時 )