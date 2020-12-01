周三晚至周四（2-3）東北風將再增強，體感溫度再降2-3度，將出現這波冷空氣最低溫15-16度。(摘自彭啟明臉書)

(2200更新:北北基宜花豪、大雨特報)

東北季風影響，易有短時強降雨，氣象局針對北北基、宜花地區發布豪、大雨特報。今(1日)晚至明(2)日宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、花蓮地區及臺北山區有局部大雨發生的機率。

東北季風影響，易有短時強降雨，今(1日)晚至明(2)日宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、花蓮地區及臺北山區有局部大雨發生的機率。(氣象局)

中央氣象局表示，今（1日）受到東北季風影響，各地清晨低溫約16至20度，降雨集中在桃園以北及東半部地區，東北部降雨非常顯著。明（2日）天氣和今天類似，但水氣略為減少。「氣象達人」彭啟明指出，周三晚起至周四（2-3）東北季風會再增強，這波冷空氣將是入冬以來最冷，中部以北低溫下探15度。

氣象局表示，明（2日）天氣持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，不過水氣略為減少，降雨情形將較為緩和，不過基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部大雨發生的機率，新竹以南則維持多雲到晴的天氣。

明各地夜晚清晨低溫約17-19度，白天北部東北部高溫僅20-22度，花東地區約24、25度，中南部高溫可達27、28度，中南部日夜溫差較大。

彭啟明於臉書上表示，這波東北風還會持續好幾天，明（2）白天水氣會略減少，但是空檔並不明顯，依舊是「下雨、濕冷有感」的天氣。周三晚起至周四（2-3）東北季風會再增強，體感溫度再降2-3度。

彭啟明指出，周四、周五（3-4）左右將出現這波冷空氣最低溫，中部以北部分沿海及空曠地區低溫下探至15-16度，其餘各地低溫也有16-18度的機會，是目前入冬以來最冷。同時，東北風帶來的雨勢也會加劇，迎風面的雙北、宜蘭地區雨不停，局部單點有機會達大雨等級以上，連日豪雨要注意安全。

直到周末，東北風會逐漸減弱，不過彭啟明表示，要等到天氣明顯變暖，可能要期待下周了。

(中時新聞網)