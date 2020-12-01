在歌壇同為天王級的周杰倫和蕭敬騰，兩人私交甚好，除了音樂上惺惺相惜之外，也時常私底下相約打籃球。今(1日)，周杰倫在自己的社群平台上貼出兩張他與蕭近騰相約打球的對話截圖，互相鬥嘴的兩個人，最後在周杰倫放大絕說「你有Summer」的情況下贏得勝利，笑翻大批網友。

周杰倫在今日更新一則貼文，是他與蕭敬騰的對話紀錄。兩人相約晚上到新生橋下打球，但周杰倫考量到時間太晚，球場的燈就會關掉，這樣打球有時間限制，也沒辦法盡興。

周杰倫隔空和蕭敬騰鬥嘴 (圖/ 周杰倫IG)

周杰倫更說自己是籃球天才，打到一半突然關燈，是對自己這種籃球天才沒有禮貌的行為；蕭敬騰笑說：「所以你怕停電」；周杰倫又回：「我怕你不傳球」。

兩人你來我往非要鬥出個結果，最後周杰倫使出殺手鐧回覆：「我有太陽，你有Summer」，更下戰帖問蕭敬騰「還來嗎」，這一連串精彩對話逗得粉絲相當開心，更有人問「周董是間接幫老蕭承認戀情嗎？」

周杰倫虧蕭敬騰「你有Summer」，笑翻粉絲 (圖/ 周杰倫IG)

此篇貼文更是釣出阿信、黑人陳建州來留言。阿信更說：「燈關了就唱錢櫃啊！」這也讓周杰倫當場揪起團：「來唱嗎？去路人包廂唱一首《說好不哭》然後就走！」，偶像們的逗趣對話，也讓許多粉絲笑翻。

(中時新聞網)