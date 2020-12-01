中央疫情指揮中心宣布12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2周，但基隆老年人口比例較高，影響甚巨，基隆市政府發布因應措施指，期滿但未能出國移工，得短期續聘，並鼓勵雇主聘用本國籍照服員。

社會處吳挺鋒處長表示，基隆老年人口逐年成長，家庭照護人力以印尼籍移工為主，截至9月底止，本市移工總計6257人，其中印尼籍4004人，佔本市移工總人數63％，目前13家合法私立就業服務機構尚約有11名印尼籍移工申請，但還未入境，中央今發布暫停引進印尼籍移工來台對基隆有一定衝擊，因此鼓勵雇主聘用本國籍照服員。

社會處說，為減少人員跨境流動，也考量雇主用人需求及保障移工經濟生活，勞動部已函文，許可期限屆滿但雇主未辦續聘或轉換，又因疫情影響未能出國移工，雇主得申請3個月或6個月短期聘僱許可措施，移工若因轉換期滿仍無法轉出，且因有班機停飛、減班、取消或延後等因素，致仍無法出國者，得延長轉換作業期間。

此外，移工取消返鄉休假勞動部補助退機票差額、手續費等，雇主所聘僱移工若有前開事項，可檢附相關證明文件向市政府社會處勞工行政科申請補助。

(中時 )