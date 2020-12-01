萊豬倒數30天開放進口，農委會今舉辦「台灣豬證明標章張貼」記者會，會後中央畜產會執行長王忠恕接受媒體訪問提到「主原料一定要用」就可以，因為「百分百不容易查核」，與過去政府強調有標章的業者一定要「百分百使用國產豬肉」不同。國民黨今晚在官網發文，酸嗆「農委會誠實中！台灣豬標章不用100％國產豬！」呼籲政府及國人「強制標示萊豬，勢在必行！」

國民黨指出，政府不斷宣導只要認明台灣豬標章就可以安心食用，今日卻是改口標章不用100％國產豬，只要「主要原料」是國產即可，因為「100％不容易查核」，證實國民黨過去不斷強調「加工食品」攙混進口豬，仍得標註台灣豬標章，認明「台灣豬」標章，無法完全避免吃到萊豬！

國民黨說，今年10月30日，農委會公布台灣豬標章時，還發了新聞稿對外界說明要「100％台灣豬」才能使用，甚至邀請全民監督業者是否不實，公布標章才剛滿一個月承諾就破功，自爆不用100％，只要主要原料即可使用台灣豬標章。

國民黨表示，萊克多巴胺對於小孩、老人、孕婦、心血管疾病者，都有高度風險，政府應該保證在市場上的肉品能夠清楚標示，避免讓民眾誤食。現行政府政策，完全無法讓民眾清楚辨識，還要為萊劑洗白，脫口說出「標示萊劑是歧視」等語。

國民黨強調，政府保護萊豬，誰保護人民？民為邦本，健康不容妥協，請蔡政府給全民清楚的交代！強制標示萊劑勢在必行！

(中時 )