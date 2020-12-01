許多民眾在出社會後，希望在工作、領薪水的日子之外，也可以創造被動收入，讓生活可以過得更好，有一名網友分享自己的投資理財經驗，每個月領5萬薪水之外也定期定額買進股票，就在3年後達到第一桶金，但就在與媽媽分享後，反而遭到強烈要求賣出股票，讓他相當後悔，警告網友不要重蹈覆轍。

該名網友在PTT論壇發文指出，「前一陣子跟朋友聊到投資，有些玩投資比較久的朋友，唯一的心法就是不要把自己的投資理財方式告訴任何人，就算是最親的家人也是一樣。」

該名網友說明，出社會開始就每個月發薪水，就買一張官股金控的股票，至今已經快要3年，快存到100萬，未實現損益正10%左右。他指出，雖然家人都是完全不碰股票，錢都丟定存，但還是想跟家人說，不說出來還好，一說出來加上秀出股票APP，媽媽馬上爆氣，一直說總有一天股票會讓他賠到血本無歸，要他賣掉所有股票，還連續幾天要求把集保存摺給媽媽看，確認有沒有賣出。

後來，網友媽媽發現他沒賣出，開始出奧步，聲稱要將孝親費從6000元提高到15000元，還要求他幫家裡買新的家具，更挑最貴的要該名網友出錢，逼他賣股票，甚至是被罵不肖子。網友苦惱，月薪也才5萬元，只想要靠金融股配股配息的特性，拿到穩定現金流，但如今卻與家人鬧翻，苦勸網友絕對不要重蹈覆轍。

文章一出引發熱議，有網友留言表示「面對這種"無理"的親情勒索，其實不理會，也不會怎樣」、「很多老人以前愛跟什麼奇怪股友社」、「現在知道你有一百萬，就要你拿錢出來享受」。

也有網友指出，「我家是爸媽多的現金給我叫我學著投資耶...」、「大部分父母對小孩掌控欲都很強，我都會跟兄弟姊妹討論欸，因為我希望他們也能學理財」「我爸媽在股市大賺大賠過，現在我買他們也會和我討論，真難想像被情緒威脅」。

(中時新聞網)