新北市副市長謝政達今晚間率公安聯合稽查小組稽查板橋區連鎖KTV，強化防疫作為。（消防局提供）

新北市副市長謝政達今晚間率公安聯合稽查小組稽查板橋區連鎖KTV，強化防疫作為。（消防局提供）

新北市副市長謝政達今晚間率公安聯合稽查小組稽查板橋區連鎖KTV，強化防疫作為。（消防局提供）

新北市副市長謝政達今晚間率公安聯合稽查小組稽查板橋區連鎖KTV，強化防疫作為。（消防局提供）

中央流行疫情指揮中心公布自今（1日）啟動秋冬防疫專案，民眾進入8大類場所將強制要求佩戴口罩，新北市副市長謝政達今晚間率公安聯合稽查小組稽查板橋區連鎖KTV，強化防疫作為。

謝政達率警察局、消防局、衛生局、工務局、經發局等組成的公安聯合稽查小組，優先針對大型娛樂休閒KTV場所進行防疫措施、公共、消防安全、衛生、營業登記等項目執行聯合稽查。

檢查重點項目包括防疫措施是否符合衛生規範、消防安全設備是否動作正常、安全梯、走道、逃生避難通道、緊急進口等安全設施是否通暢無阻，防火區劃、自動防火鐵捲門下方、排煙室是否違規堆置雜物等。

此外並要求各警分局持續針對轄內其他類似易群聚場所實施臨檢，確實落實防疫工作，徹底阻止疫情擴散。

市政府呼籲公共場所業者及所有市民不能有絲毫鬆懈，皆應遵循防疫及公安相關規定，出入人員應量測體溫並配戴口罩、注意保持社交距離，並勤加洗手，以確保全民健康與安全。

同時業者也應善盡社會責任，做好通報與防制，確實積極防止鬥毆滋擾情事發生，共維社會治安，妥善維護消費者權益，讓每位市民在開心消費時，配合政府防疫措施，守護健康，並貫徹公權力及維護公共安全之決心，進而達到安居、安全及安心之三安環境。

(中時 )