總部位於荷蘭的歐洲藥品管理局12月1日表示，本月29日將開會討論，是否有足夠數據確認輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗安全性及功效，以及是否可以在歐洲獲批上市。輝瑞已於11月30日向該局提出申請，希望加快批准疫苗使用。

歐洲藥品管理局也表示，最快明年1月12日決定是否批准美國莫德納生計公司研發的疫苗。BioNTech則表示，一旦疫苗獲批准，最快今年內在歐洲推出。

如今適逢「黑色星期五」購物節，又臨近聖誕假期，西班牙馬德里及巴塞隆納的街頭都出現大批市民聚集，政府促請國民理智行動；同時有意將聖誕和新年假期期間的限聚令收緊至6人，並在平安夜及除夕的凌晨1時至6時實施宵禁。

英國富豪格林旗下的時裝品牌阿卡迪亞集團（Arcadia）不敵疫情，11月30日宣布破產，超過1.3萬名員工面臨失業。另外，法國知名手袋品牌Longchamp創辦人之子、現任總裁卡塞格倫（Philippe Cassegrain）同日也因新冠肺炎病逝，享年83歲。

(中時 )