徐若瑄日前接受《Marie Claire 美麗佳人》雜誌專訪，她除了歌手、演員、廣告代言人外，今年當起電影《孤味》監製，創下破億票房佳績，徐若瑄說：「《孤味》帶給我很多的成就感，我不再是一個單純的演員，有機會讓我為電影藝術付出更多，那是一個新的使命。」

徐若瑄認為，《孤味》氣氛很特別，「慢慢消化劇情和演員的表演後，會明白很多道理，那是一種毫無防備的衝擊，每一次看都有不同的感覺。」當中講到理解和原諒，透過情節的轉折與氛圍的堆疊，觀眾的「共感」成為了眼角的淚水，尤其上映後收到不少觀後感言，許多人以前不能理解的事，突然豁然開朗，試著站在別人角度思考，不但和家人言和，更重要是和自己和解。

《孤味》解放觀眾的情緒牢籠，站在演員的角度來看，又有怎樣的感觸呢？她說：「家人們過去說話經常是不留情面的，少了耐心就變得相當傷人，但經過這部作品後，我也和家裡人關係越來越好了，像是媽媽或是姐姐唸我的時候，我在回應上就會比較圓融，因為我知道那都是因為愛我的關係。」那以監製的身分來看呢？徐若瑄笑說：「功德無量！我都跟團隊夥伴開玩笑說，這部電影真的是在做功德，能打開這麼多的心結。」

徐若瑄說，從14歲那年就出道了，很多資訊都被放在網路，搜尋引擎打上徐若瑄三個字，所有的經歷一目了然，不需要隱藏。而別人的標籤以及定義不重要，自己才是自己的主人，Vivian說：「到現在40多歲了，是一個熟女的階段了，年齡對我來說只是一個數字，就算60歲我也不會有任何隱瞞。因為我很清楚自己要什麼、不要什麼，是一個非常剛好的狀態」。

破億國片《孤味》由徐若瑄監製，她坦言《孤味》帶給她很多的成就感。（Marie Claire 美麗佳人提供）

徐若瑄認為別人的標籤以及定義不重要，自己才是自己的主人。（Marie Claire 美麗佳人提供）

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