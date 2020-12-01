胡宇威在東森新戲《王牌辯護人》中飾演戰無不勝的怪咖律師，首集就面臨父母與女友遭遇空難，痛失摯愛的他還得出面打官司討回公道。和陳庭妮傳了多年緋聞的胡宇威，雖體會愛要及時、活在當下心境，「但以我的習慣，會先以觀察為主，不會一見鍾情」，再2年將進入不惑之年，想過要步入婚姻？胡宇威表示：「在結婚之前，想住在一起生活，愛情漸漸堆疊，這段時期最關鍵」，至於現在的狀態？他滿臉笑意說：「滿舒服的，狀態很好」。

胡宇威主演東森新戲《王牌辯護人》熱播中。（盧禕祺攝）

胡宇威說，自己在愛情中不希望被佔有，因此也不會去佔有對方。被問到磨合很久？他表示「不久，對我們來說，從以前到現在，我有時會配合，對方也會調整，愛情就是互相一路配合」，不過他曾說28歲要結婚，如今過了10年，笑說「計畫趕不上變化」，爸媽心急催婚「你什麼時候（結婚）啊？」，或許是理解爸媽想法，笑說「姪女都2歲了，我爸媽也想看我孩子長怎樣」。

胡宇威雖還沒打定結婚時間，但心裡已設想要生一男一女，說到帶小孩經驗，他近期在實境競技節目《全明星運動會》擔綱藍隊隊長，和副隊長夏和熙無時無刻都在討論比賽、隊員的事情，兩人宛如「一對夫妻帶八個小孩」，也因為盡心關照隊友，藍隊就像一家人親近，毛弟宛如哥哥幫忙分擔，被問到榮譽領隊錢薇娟（錢姐）的角色？胡宇威笑說「就是大家長」。

擁有精壯身材的胡宇威，近期在運動競技節目《全明星運動會》帥度爆表。（盧禕祺攝）

胡宇威劇中擔綱律師面對各樣法律案件，回憶在美國讀書時，高中升大學那年，好友開車超速被開罰單，罰金要價3000元台幣，對學生來說挺有負擔，希望上訴撤銷，他義氣陪好友出庭，和好友的爸爸三人說好一起穿西裝打領帶，一到法院傻眼「大家都穿短褲拖鞋，我們搞得很像幫派」，他自糗法庭初體驗「可能法庭戲看太多，以為自己很懂」。

律師通常給人唇槍舌戰的第一印象，胡宇威分享，踏入演藝圈以前在美國的銀行上班，負責催款業務，宛如「討債」般的工作，而相較同事面對客戶常大小聲，自己則耐著性子和客戶講道理，理解對方難處，並幫忙想辦法解決，反而博取對方信任，讓他業績幾乎排第一。不過當時他中文不好，某次碰到台灣人瞬間語塞，搞半天才吐出幾個字「那個...我是銀行，能不能還錢？」秒被對方掛電話。《王牌辯護人》11月28日起每周六晚間八點於東森戲劇40頻道播出。

胡宇威自認在感情中不愛被佔有，會給予對方空間。（盧禕祺攝）

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