由於房地產與金融業有深度關聯，目前中國銀行業貸款中，有39%屬房地產相關貸款，房地產業也有大量債券、股本、信託等資金進入，對此，中國央行黨委書記、中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清指出，當前中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，就是房地產。

根據《新浪財經》報導，中國銀保監會主席郭樹清在他發表的《完善現代金融監管體系》一文中指出，房地產與金融業有深度關聯，將堅決抑制房地產泡沫。

郭樹清表示，上世紀以來，世界發生的130多次金融危機中，100多次與房地產有關。在2008年次貸危機前，美國房地產抵押貸款即超過當年美國GDP的32%。中國方面，目前中國銀行業貸款中有39%屬於房地產相關貸款，還有大量債券、股本、信託等資金進入房地產業，可以說現階段中國金融風險方面最大的灰犀牛是房地產。所謂灰犀牛，一般是指極可能發生且影響巨大，卻容易被忽視的威脅。

他強調，當今世界正處於百年未有之大變局，國內外經濟金融運行環境正在發生深刻變化，金融監管面臨新的嚴峻挑戰。

郭樹清認為，資本在增值過程中必然伴隨風險。通常國債平均收益被視作「無風險收益」，在此基礎上，每多一分預期收益，就多一分潛在風險，古今中外，總有人盼望能以更低風險獲取更高收益，但規律不可能打破。他說，承諾低風險高收益就是詐騙，金融監管要永遠與這類行為作堅決鬥爭。而金融創新是把「雙刃劍」，既能提高市場效率，也會釀成重大風險，監管必須趨利避害，把握好「度」。

(中時新聞網)