直擊！淡水護理之家火警 現場黑煙狂噴緊急疏散 22:042020/12/01 中時新聞網 黃瀞儀 、中時戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水護理之家傳火警 現場黑煙狂噴緊急疏散77人(圖/新北消防提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡水護理之家傳火警 現場黑煙狂噴緊急疏散 訂閱影音： 中時新聞網 淡水晚間傳出火警，位於番子田的「私立晨恩護理之家」，疑似地下室雜物雜物燃燒，現場4樓建築物地下室狂冒黑煙，情況相當驚險，而警消到場後隨即將火勢撲滅，總計疏散73名住民及4名工作人員，無人受傷，燃燒地下室雜物3平方公尺。 (中時新聞網) #雜物 #地下室 #護理之家 #現場 #黑煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市女墜熱門路段公車站牌前 目擊民眾嚇呆：差10秒被壓 12:052020/11/29 社會 賞楓團遇劫1死傷者送埔榮11人丶埔基9人 15:452020/11/30 社會 翻玩經典《案發現場躲貓貓》 九孔驚喜現身 20:462020/12/01 娛樂 萊豬進口倒數30天 國民黨挺消基會「拒萊豬，我加入」百萬人連署 11:372020/12/01 政治 高雄輕軌二階初勘演練 林欽榮給好評 18:032020/12/01 生活 消防猛男月曆 警察醫護參一腳 04:102020/11/28 地方新聞 資訊月開展 祭現場獨享優惠 04:102020/12/01 時尚消費 啪啪太爽誤喊「前女友」名字 他曝現場慘況網笑：叫寶貝 17:382020/11/28 社會 網紅隆乳完來不及穿衣 遭醫拍片要求跳舞證明無痛 19:192020/11/29 娛樂 唐寶寶踩街嘉年華 公益大使茄子蛋現場力挺 14:562020/11/29 生活 社會熱門新聞 中正一分局長網紅女兒拍警宣傳片 酬勞曝光挨批自肥 - 社會 影片曝光 「回家喝媽媽煮的雞湯」 21歲女護遭「無照酒駕男」撞飛命危 - 社會 高雄市驚傳下水道工安意外 2工人無生命跡象送醫急救 - 社會 廟會濺血！萬華青山宮繞境爆大亂鬥 1人遭刀刺臀傷 - 社會 鴻海尾牙爽中10張股票 男隔月退休上百萬飛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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