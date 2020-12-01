淡水護理之家傳火警 現場黑煙狂噴緊急疏散

淡水晚間傳出火警，位於番子田的「私立晨恩護理之家」，疑似地下室雜物雜物燃燒，現場4樓建築物地下室狂冒黑煙，情況相當驚險，而警消到場後隨即將火勢撲滅，總計疏散73名住民及4名工作人員，無人受傷，燃燒地下室雜物3平方公尺。

(中時新聞網)