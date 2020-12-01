勞動部近日爆出官員涉貪炒股弊案，再加上10月份勞動基金虧損441億元，讓勞工非常憂心，未來退休金會否因此大縮水。或許是為安撫躁動的民意，勞動基金運用局今(1)日火速公布今年11月的勞動基金操作績效，初估11月可以大賺2300億元。對短短2個月操作績效大逆轉，外界大感意外，網友更一面倒狂酸，這消息聽起來很像「詐騙集團」的話術。

勞動基金運用局今罕見提早公布11月勞動基金績效。勞金局表示，勞動基金10月份受到COVID-19疫情影響，致使國外股票、債券及另類投資市場紛紛下跌，加上美元今年以來相對新台幣下跌3.9％，導致基金短期績效受到波及，而11月份受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫，勞動基金初估11月截至上周五(27日)止，獲利達約新台幣2,300億元。且勞動基金近5年多（104～109.10月）平均收益率為3.49％，收益數達新台幣7,176億元，長期績效穩健。

看到11月大賺2230億元，廣大勞工應該感到開心，不過，有人吐糟「既然政府這麼會賺，那之前說勞健保會破產就是騙人的？」還有人認為這數字很扯，「10月負441億，11月正2300億，來回2700億，翻好幾倍吧？這操作太神，不會是因為有人被抓，趕緊出來消毒！」

勞動基金績效正負大震盪，yahoo新聞的網友一面倒覺得不可思議，「一下破產一下大賺，這政府誰信啊」、「賺錢會誇大，賠了更多的錢都不敢講」、「洗白貪污勞動基金的新聞」、「之前一直報虧多少，抓到貪汙以後就馬上賺錢了，投報率可以差這麼多」、「又再大內宣，股海浮沉，賺一點就大肆宣傳，賠死時連吭都不敢吭！」、「看完我笑了，所以勞健保不用漲價了？」、「太棒了，有股神操盤，我們的勞保不怕破產了!」

(中時新聞網)