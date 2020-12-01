：高雄市驚傳下水道工安意外，2名工人被救出時均失去生命跡象，送醫不治。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市驚傳下水道工安意外，鹽埕區大公路50巷口、1日晚間8時許傳出2名工人在下水道內昏迷，2人半小時內陸續被救出、均無生命跡象，送醫不治。消防人員在現場測得沼氣，持續灑水降低濃度，水利局也派員到場調查原因。

高雄市驚傳下水道沼氣奪命 2工人送醫不治。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

晚間8點50分高市消防局接獲報案，指大公路50巷口下水道工程、有人暈倒在內，立刻派遣鼓山、新興、前金分隊及特搜中隊10車25人前往搶救。

高雄市驚傳下水道工安意外，水利局到場處理，釐清意外發生的原因。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市驚傳下水道沼氣奪命 2工人送醫不治。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

消防人員到場後先以氣體偵測儀器判讀下水道內氣體，經檢測確認為硫化氫（俗稱沼氣）。硫化氫為急性劇毒物質，吸入少量高濃度硫化氫可於短時間內致命。消防人員不敢大意、現場立刻佈水線灑水戒備、降低氣體濃度，同時派員戴氧氣罩下人孔救援。

晚間9點25分從下水道救出1名62歲、無生命跡象的工人，直接施以心肺復甦術並送往醫院急救，10分鐘後，另一名50歲工人也被救出，經判定無生命跡象，同樣送醫搶救，2人均宣告不治。

水利局表示，現場為施作下水道維護工程，目前由承攬、協力廠商進行施作，後續將深入調查、釐清意外發生的原因。

(中時 )