新台幣匯率升值壓力沉重，中央銀行每日苦戰熱錢，頻頻出招穩匯，意外引起監察院關切；路透社報導，監察院已發函請央行針對頻頻進場調節匯率提出說明。

對於監察院發函要求說明匯率調節一事，央行外匯局僅回應「謝謝」，不願多做評論。

今年以來，新台幣升勢凌厲，甚至數度於盤中突破有「彭淮南防線」之稱的28.5元關卡；中央銀行費盡苦心，先是每天拉尾盤，到近期祭出「雙防線」策略，盤中死守防線、真槍實彈大買美元，尾盤再沒收大半升幅，連外匯交易員都曾感嘆「央行守得很辛苦」。

不過新台幣匯率無法讓所有人滿意，先是出口商抱怨連連，根據路透社報導，央行近日頻頻於匯市拉尾盤，引起監察院關心，監院甚至發函要求央行提出說明。

央行除了盤中出招穩匯，近日也多次公開回應廠商意見，除了日前揭露致函機械公會的信件內容，建議產業以升級為重，不宜依賴新台幣貶值；也提到台灣傳產貨品今年出口衰退，主要受到國際需求疲弱影響，新台幣匯率應該不是影響這類產品出口表現的主因。（編輯：林淑媛）1091201

(中央社)