立法院國民黨團上周五為杯葛議事，在議場灑豬內臟激烈抗議行政院長蘇貞昌進行施政報告，國民黨青年團總團長陳柏翰在臉書質疑「難道不能節制一點，好好問政嗎？」痛批藍營自砸招牌，但遭深藍支持者出征。雖然立院黨團總召林為洲昨天赴青年團溝通，但此事仍餘波蕩漾，青年團出身的立委兼國民黨中常委李德維，已在黨中央、黨團 line群組表達意見，要求檢討青年團團長產生的方式。

李德維是國民黨第一屆青年團分團長、總團本部副執行長。他受訪時坦承確在黨中央、立院黨團line群組表達看法，但強調他不是對陳柏翰個人言行有意見，而是認為總團長產生的方式必須檢討，才能讓黨更好。

據悉，青年團是2006年馬英九第一次擔任黨主席時設立，過去納入學青及社青，採票選方式產生總團長；吳伯雄擔任黨主席時，改為純學青入團；在馬英九第二次擔任黨主席時，總團長從「票選」改為「遴選」，因當時黨祕書長是金溥聰，此後多位總團長都被黨內視為有濃厚的金溥聰人馬色彩。

李德維說，陳柏翰的說法或有其理想性，但更多人向他反映、抗議，認為青年團總團長再有意見，怎能公開指責前線打仗的同志，就像在打仗時扯自家人後腿，「抗議聲之大，若公開，肯定讓人嚇一跳」。

他說，他在兩個群組發聲後，林為洲有回覆他，勸他別那麼氣、好好溝通就好；他也告知林，他不是針對總團長個人，而是思考要怎樣才能讓總團長成為黨更好的助力，因此要求黨中央必須檢討總團長產生的方式，黨中央組發會、文傳會及革實院必須收集其他政黨的做法，檢討現行由少數幾人「遴選」總團長，當完一年後卸任，未來發展就看造化的機制。

據悉，李德維在兩個群組的發言，引起黨內許多人關注，還傳出「有中常委要在2日的中常會提案，要求撤換或懲處青年團總團長」。不過至今晚，行政室並未收到有關青年團總團長的提案，李德維也表示他已在黨內群組表達態度，不會在明天中常會提案，也不打算再就此事主動發言。

由於國民黨已展開搬家作業，中央黨部1樓的政策會、國際部已搬到智庫3樓，辦公室已清空，而位在地下一樓的青年團，近日忙著打包，本周內要搬到智庫2樓與革實院同樓辦公，有黨工打趣「青年團搬家，總團長辦公桌也搬家，換個風水，希望黨內多溝通，以後少點是非。」

(中時 )