台南紡織公司總經理王立範，今(1)日首度與南台灣知名的成功大學校長蘇慧貞，共同完成簽定專業技術交流產學合作備忘錄；王立範表示，已邁入第65個年頭的南紡集團，除了將持續專注本業之外，今年(109)已正式啟動仁德暨化纖廠區土地資產活化規劃，第一期開發的基地面積共40,290坪，主要項目含商展願景館、管理服務中心、育成中心、金融大樓、廠房辦公區等。

南紡集團與成功大學的合作目標，期透過建立校內共識，盤點成功大學機會與優勢，延伸校內資源應用，至提升全球影響力，均圍繞永續發展思維，達到成大2030教研願景。成大校長蘇慧貞表示，南紡擁有龐大的資產重新活化，促成成大跨領域跨部門的產學合作，共創新利基。

王立範指出，南紡是傳統企業，除再精進紡織本業，全市計有25萬2千坪土地資產，扣除正營運及生產的用地，可立即投入土地開發共有13萬坪土地。透過此次與成大合作平台，有助於企業永續經營與善盡社會責任，精進產官學研的鏈結，為地方創造更多的就業機會。

南紡指出，「109年臺灣正式進入5G時代，因應國內外產業發展趨勢，近年來，公司更積極活化土地資產，繼仁德廠於108年停廠之後，今年(109)正式啟動仁德暨化纖廠區土地資產活化規劃，將既有46公頃工業區土地轉型為南紡科技園區（TST PARK），規劃以5G、AI智慧相關產業為園區產業發展主軸，作為臺灣第一個民間主動投入，以科園理念進行規劃設計、建設與管理，滿足5G產業需求的全方位科技園區。

南紡也已聯合國內工程、學研與電信各界專業龍頭：台灣世曦、成功大學與中華電信，共同組織堅強園區開發團隊，持續推動各方參與智慧型、數位型、創新性、永續性的空間規劃及資產活化工作。

該計畫團隊夥伴組成多元化，互相分享專業知識與資源，台灣世曦做為國內專業工程規劃公司，引入過去國內竹科、中科與南科等大型園區開發經驗，提供三生智慧化園區須具備成功要素。

南紡今日已正式與成大簽訂MOU，將共同推動產官學鏈結、地方永續發展、大學及企業社會責任實踐，並建立園區高端知識互換平台，嫁接各領域專業人才；中華電信則為園區5G技術的重要核心成員，提供5G基礎環境布建、測試技術支援、建立數位科技展示平台、並提供產業企業專網等知識。

預定2024年正式進入開發時程的第一期開發基地面積共40,290坪(現南紡世貿展覽館區），內容包括商展願景館、管理服務中心、育成中心、金融大樓、廠房辦公；第二期的基地面積有55,450坪（現仁德舊廠），將以研發、產業服務、廠辦、相關產業鏈聚集為主；第三期基地面積有45,567坪（現化學纖維廠生產中），將以產業支援基地為重心。

南紡表示，南紡科技園區將打造成為國際層級的園區，服務涵蓋研發、設計與製造，企業可在園區內部得到創業培訓、市場開發、科技推廣、管理諮詢等企業全生命週期，南紡科技園區同時作為試驗場域與生活配套，企業可在園區內安心穩健的發展，南紡科技園區所帶動區域產業群聚效益，將進一步強化南臺灣科技廊道能量，連結南科、沙崙園區，成為驅動南部新興產業發展引擎的力量。

(工商 )