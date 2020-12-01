富邦金控旗下的台北富邦銀行10月新系統升級出包，一上線不少民眾就感受到使用受影響；金管會今表示，銀行辦理銀行資訊系統轉換，上線前必須有完善規劃、評估新核心系統與週邊系統的設定，因北富銀發生交易異常情事，顯示未完善辦理系統轉換前的規劃、評估與測試，依銀行法第 61 條之 1 第 1 項規定處以「糾正」。

金管會表示，北富銀已查明事件發生原因，當下也採行改善措施、持續監控系統運作，也有適度即時應變；金管會主委黃天牧日前公開表示，北富銀事件「懲處要拿捏」，懲處太重，反而會讓銀行不敢升級、阻礙數位轉型的機會，因此，金管會多方權衡下，決定處以糾正。

王道銀行機器人投資理財也出包；日前客戶基金遭強制贖回，嚇壞投資人，金管會今表示，經檢視該銀行後，與機器人理財系統更新產生錯誤有關，導致連續25天、基金投資組合低於300美元(一定金額以內)，該理財戶就會遭到強制贖回，幸好金融市場穩定，15名客戶總計損失為新台幣2506元。

金管會表示，王道銀行已向客戶提出3個解決之道，包括恢復投資金額的組合，或補償投資組合價差損失，客戶可二擇一選擇；第二個補償方式是王道銀行投組平台免費供客戶使用1年，第三，給予500元便利商店禮券。

根據金管會所掌握的消息，15名客戶已取得聯繫，且同意王道銀行補償方案，尚有1名客戶還在聯繫中。

(中時 )