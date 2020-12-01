儘管美股周一全面收黑，11月月線卻收得漂亮，3大指數月漲幅皆達兩位數，道瓊指數更創1987年1月來最大單月漲幅，主要受到新冠疫苗研發陸續傳佳音的激勵。上月全月道瓊指數漲12％；標普指數月漲11％，是今年4月來新高；那斯達克指數月漲12％。除受疫苗利多帶動，美國政權有望順利移轉給明年1月上台的拜登政府，驅散些許政治不確定性。

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