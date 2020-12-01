道指11月創1987年來最大單月漲幅 22:302020/12/01 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美股周一全面收黑，11月月線卻收得漂亮，3大指數月漲幅皆達兩位數，道瓊指數更創1987年1月來最大單月漲幅，主要受到新冠疫苗研發陸續傳佳音的激勵。上月全月道瓊指數漲12％；標普指數月漲11％，是今年4月來新高；那斯達克指數月漲12％。除受疫苗利多帶動，美國政權有望順利移轉給明年1月上台的拜登政府，驅散些許政治不確定性。 (工商 ) #最大單月漲幅 #道瓊指數 #道指 #美股周 #收黑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指早盤開低震盪 生物製藥股走強 11:002020/12/01 財經 破天荒 特斯拉擬分兩天納標普 04:102020/12/01 全球財經 《韓股》經濟數據亮眼 KOSPI上漲動力添柴 11:412020/12/01 財經 《盤中解析》衝高顛簸 雙線不穩 11:252020/12/01 財經 特斯拉股價頻創新高 電動車產業前景佳 17:312020/12/01 財經 《通信網路》5G動起來 互動11月營收登峰 16:312020/12/01 財經 《集中市場》外資轉買超4.89億元 台股充「電」再戰 15:062020/12/01 財經 道瓊永續指數環境題組 元大金拿滿分展現執行強度 16:302020/12/01 財經 《傳產》打房前買滿 台北、台中11月交易創59月新高 14:322020/12/01 財經 官股嗆外資 台積擺尾 台股登高13,885 14:202020/12/01 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 - 財經 不是V型復甦 是W型衰退？ 學者爆美元最恐怖跌幅 - 要聞 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。