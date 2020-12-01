石油輸出國家組織（OPEC）與俄國等非OPEC產油國組成的OPEC+，針對明年1月是否增產尚無共識，將原訂1日舉行的正式會談推遲到3日（周四），市場觀望氣氛濃厚下，周二油價幾近持平不動。倫敦布蘭特期油微跌1美分至每桶47.87美元；紐約西德州中級原油期貨跌9美分，來到每桶45.25美元。疫苗喜訊可望推升全球經濟及燃料需求下，兩大合約11月飆漲約27％。

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