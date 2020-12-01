OPEC+增產談判延至周四 油價觀望 22:312020/12/01 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石油輸出國家組織（OPEC）與俄國等非OPEC產油國組成的OPEC+，針對明年1月是否增產尚無共識，將原訂1日舉行的正式會談推遲到3日（周四），市場觀望氣氛濃厚下，周二油價幾近持平不動。倫敦布蘭特期油微跌1美分至每桶47.87美元；紐約西德州中級原油期貨跌9美分，來到每桶45.25美元。疫苗喜訊可望推升全球經濟及燃料需求下，兩大合約11月飆漲約27％。 (工商 ) #OPEC+ #增產 #油價 #OPEC #每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》觀望氣氛濃 美油期貨跌近0.5％ 11:252020/12/01 財經 分析師預期OPEC延後增產計畫 09:132020/11/30 財經 OPEC會議在即！美期指一度跌300點 金價再探5個月低點 20:532020/11/30 財經 《國際產業》明年石油政策 OPEC＋尚未達成共識 12:502020/11/30 財經 英法簽署協議阻非法移民 英歐重啟貿易談判 19:572020/11/30 國際 《國際金融》歐股收跌 月線漲幅史上最大 11:252020/12/01 財經 《國際油價》供應疑慮 倫敦原油期貨跌逾1.5％ 10:002020/11/27 財經 疫情、低油價夾殺 台灣具優勢再生能源需求20年來首見衰退 13:142020/11/30 財經 OPEC+會議還沒有共識 油價下挫 09:232020/11/30 財經 《國際油價》好壞消息參半 原油期貨漲跌互見 10:002020/11/30 財經 財經熱門新聞 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 財經 少了印度制衡北京 日本看RCEP：不得不加入的蹩腳三軍 - 財經 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 台股居高思危操作難度高 元大高股息龍頭基金操盤績效勝大盤 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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