全球最大加密通貨比特幣今年來漲勢不歇，掀起新一波投資潮，本周一首度改寫歷史新高，打破近3年前的紀錄，周二繼續刷新高點。根據CoinDesk報價，周一比特幣飆漲至19,834.93美元，打破2017年12月8日締造的19,783.21美元盤中高點，收盤漲6.1％報19,376.18美元。周二早盤雖一度衝上19,928美元再造新猷，但之後又震盪暴跌逾5％。

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