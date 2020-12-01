比特幣盤中一度漲逾19,900美元 再造新猷 22:312020/12/01 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大加密通貨比特幣今年來漲勢不歇，掀起新一波投資潮，本周一首度改寫歷史新高，打破近3年前的紀錄，周二繼續刷新高點。根據CoinDesk報價，周一比特幣飆漲至19,834.93美元，打破2017年12月8日締造的19,783.21美元盤中高點，收盤漲6.1％報19,376.18美元。周二早盤雖一度衝上19,928美元再造新猷，但之後又震盪暴跌逾5％。 (工商 ) #比特幣 #盤中 #新猷 #再造 #打破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不甩周一走勢疲弱！美期指漲逾300點 疫苗股盤前大漲 20:052020/12/01 財經 《類股》Q4營運續好轉 御頂、新天地量價狂飆 12:152020/12/01 財經 《盤中解析》衝高顛簸 雙線不穩 11:252020/12/01 財經 《集中市場》外資轉買超4.89億元 台股充「電」再戰 15:062020/12/01 財經 《商情》空頭回補 激勵LME期銅漲逾7年高點 11:252020/12/01 財經 內資接控主戰場 中小型股領頭衝 04:102020/12/01 證券．權證 破天荒 特斯拉擬分兩天納標普 04:102020/12/01 全球財經 《台北股市》盤中焦點股：第一銅、再生-KY、朋程、金益鼎、友達 11:252020/12/01 財經 《韓股》經濟數據亮眼 KOSPI上漲動力添柴 11:412020/12/01 財經 股價指數期貨贏家專欄－特斯拉納標普500 買盤搶進 04:102020/12/01 證券．權證 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 - 財經 不是V型復甦 是W型衰退？ 學者爆美元最恐怖跌幅 - 要聞 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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