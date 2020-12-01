澳洲央行（RBA）1日召開今年最後一次政策會議，有鑑於貨幣與財政政策大力寬鬆，支撐因疫情受創的經濟，帶動房市需求及營建活動加溫，政策利率繼續按兵不動，停留在近乎零的歷史低檔。

RBA周二除了讓官方現金利率及3年期公債殖利率目標維持在0.1％水位，也重申11月宣布的1,000億澳元量化寬鬆計畫。

從RBA總裁洛威（Philip Lowe）的會後聲明可聽出，他對澳洲的復甦前景樂觀。他說：「經濟正在復甦，最近出爐的指標數據普遍優於預期，這是好消息。但復甦仍一如預料不平均而且拖沓，還是得仰賴重大政策支撐。」

洛威指出，考量到就業及通膨料持續低迷，財政與貨幣政策的支持仍須維持一段時日。他重申RBA起碼3年內不會調升官方現金利率，如有必要也隨時準備出手擴大寬鬆。

受新冠疫情重創，澳洲迎來經濟大蕭條以來最嚴重衰退，失業率攀高加上通膨衰弱，逼得RBA今年來3度降息，聯邦政府祭出3,000億澳元財政支出計畫。 澳洲貨幣與財政寬鬆雙管齊下，引燃房市火種。利率砍到歷史低檔，掀起房屋首購族需求潮，新屋建築許可陡升至20年新高。

根據澳洲最大房地產調查機構CoreLogic周二發布的數據，11月房價上漲0.8％，漲幅是10月的2倍，今年為止累漲3.1％。

營建業景氣翻揚，從新屋建築許可劇增可見一斑。澳洲10月新屋建築許可增加3.8％超出預期，獨立屋建築許可年增將近32％，創2000年來最大增幅。

足見澳洲房市已從4月防疫封城的谷底深淵翻身，歸功於政府在貨幣及財政上積極寬鬆。4月封城當時分析師悲觀看衰前景，擔心澳洲房價今年驟跌至少10％。

澳洲將於2日發布第3季國內生產毛額（GDP），看好會勁彈正成長2.5％，一掃第2季萎縮7％的陰霾，創2008年來最大單季增幅。

(工商 )