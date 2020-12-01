美國製藥大廠輝瑞與德國合作夥伴BioNTech(BNT) 周一（11月30日）表示，已向歐洲藥品管理局 (EMA) 提交新冠疫苗授權申請。另外美國生技業者莫德納也在同一天向美歐主管機關申請疫苗的緊急使用授權。

先前已在美、英兩國申請授權的輝瑞與BNT，周一再向EMA提交申請。根據內情人士透露，如果EMA認為臨床試驗數據足以證明疫苗安全性與有效性，該疫苗最快在本月稍後就可上市。

BNT執行長沙林（Ugur Sahin）認為，這項申請對於為了能終結這場疫情，全球業者爭相研發有效疫苗的競賽是一重大里程碑。

他說：「我們將持續與全球主管機關合作以加速疫苗的快速配發。」他還表示如果疫苗能夠獲得批准，將有助全球早日重回正常的生活。

輝瑞與BNT表示，他們的疫苗證實有效率高達95％，如果對65歲以上的老年人則為94％。

EMA早自10月起就開始對這些主要候選疫苗的初期試驗數據進行檢視。不過疫苗要獲得使用授權，還是必須正式對EMAW提交申請。

此外莫德納周一也同時向美國與歐洲主管機管提交疫苗的授權使用申請。根據先前臨床數據顯示，該公司的新冠疫苗有效率為94.1％。

(工商 )