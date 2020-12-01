台灣米其林輪胎今年雙11購物節業績熱絡，12月超前部署，瞄準車主農曆年出遊換胎商機，推「換胎享八百，壯士向前行」優惠活動行列，購買米其林輪胎四條全尺寸（不含輕卡車胎）享折價800元優惠，購買17吋（含）以上米其林輪胎四條，還可享「澳洲Cooksclub聯名米其林寶煲智慧鍋」、「低壓快煮鍋」、「荷蘭XDDESIGN聯名米其林防盜運動背包」等好禮三選一。

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