米其林輪胎推購胎優惠 加碼送好禮 22:312020/12/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣米其林輪胎今年雙11購物節業績熱絡，12月超前部署，瞄準車主農曆年出遊換胎商機，推「換胎享八百，壯士向前行」優惠活動行列，購買米其林輪胎四條全尺寸（不含輕卡車胎）享折價800元優惠，購買17吋（含）以上米其林輪胎四條，還可享「澳洲Cooksclub聯名米其林寶煲智慧鍋」、「低壓快煮鍋」、「荷蘭XDDESIGN聯名米其林防盜運動背包」等好禮三選一。 (工商 ) #米其林輪胎 #米其林 #購買 #四條 #聯名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大摩、華興挺台積 上調目標價 04:102020/12/01 財經要聞 米其林一星A CUT牛排館全新午間套餐開賣 牛排、龍蝦、鴨肝一次到齊 19:502020/12/01 旅遊 TOYOTA傲視好禮大方送 12月購買指定車款送JVC 55吋QLED量子點全面屏 16:062020/12/01 汽車情報-優惠快訊 高雄輕軌二階初勘演練 林欽榮給好評 18:032020/12/01 生活 雙12檔期來了 多家品牌筆電手機上網優惠看這邊 14:022020/12/01 科技 屏東林管處新卸任處長交接 楊瑞芬1日正式走馬上任 18:372020/12/01 寶島 湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬 往來更便利 17:242020/12/01 寶島 卡娜赫拉迷看過來 高鐵首推零食聯名商品 12:132020/12/01 生活 百貨商場生力軍 遠百竹北拓點 忠泰開質感商場 04:102020/12/01 時尚消費 鳳小岳跨刀創作單曲！百年餅店郭元益 首推音樂糕餅禮盒 20:202020/12/01 生活 財經熱門新聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 - 財經 不是V型復甦 是W型衰退？ 學者爆美元最恐怖跌幅 - 要聞 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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