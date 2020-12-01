台灣馬自達汽車為衝刺年度業績，在今年馬自達品牌100周年的尾聲，推出「MAZDA再3感謝專案」，提供全車系五年原廠保固，10萬元低頭款，再享24期零利率優惠，購買MAZDA3五門、CX-30或CX-5的車主可享「限量原廠空力套件組」或「10萬元低額入主及24期零利率」二選一。

(工商 )