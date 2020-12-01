台灣馬自達衝刺年終業績 推「再3感謝專案」 22:312020/12/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣馬自達汽車為衝刺年度業績，在今年馬自達品牌100周年的尾聲，推出「MAZDA再3感謝專案」，提供全車系五年原廠保固，10萬元低頭款，再享24期零利率優惠，購買MAZDA3五門、CX-30或CX-5的車主可享「限量原廠空力套件組」或「10萬元低額入主及24期零利率」二選一。 (工商 ) #台灣馬自達 #衝刺 #業績 #感謝 #專案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PGO推史上最強電動機車購車補助 最高3.5萬元 21:592020/12/01 財經 工商2021投資趨勢論壇 系列三－生技業只會更好 台灣應揪團打群架 04:102020/12/01 財經要聞 台灣之星攜華電聯網 擘劃5G智慧園區 04:102020/12/01 產業．科技 秋冬專案上路 這4種情形不用核酸報告也可以回台 17:392020/12/01 財經 《興櫃股》台灣精銳興櫃首戰 一度封后 11:252020/12/01 財經 民俗體育競賽 台灣獅、客家獅別苗頭 09:262020/12/01 體育 卡娜赫拉迷看過來 高鐵首推零食聯名商品 12:132020/12/01 生活 年終最大檔雙12促銷起跑 最狂電商優惠一次抓 11:582020/12/01 科技 「NISSAN Can Share」限時分享嚴選精品好禮 最高優惠總價值達15萬元 17:092020/12/01 汽車情報-優惠快訊 2021景氣強彈？關鍵數據陸續曝光 老謝一句話評台灣未來 18:282020/12/01 財經 財經熱門新聞 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 財經 少了印度制衡北京 日本看RCEP：不得不加入的蹩腳三軍 - 財經 央行苦戰熱錢穩台幣匯率 傳監察院發函關切 - 財經 - 中央社 疫苗消息激勵 美股開盤大漲300點 Zoom股價狂瀉12％ - 財經 台股居高思危操作難度高 元大高股息龍頭基金操盤績效勝大盤 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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